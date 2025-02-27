Первые недели президентства Трампа сравнили с началом правления Путина

Действия администрации Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января 2025 года очень напоминают начало правления Владимира Путина в России. Об этом в своей статье написал главный корреспондент The New York Times в Белом доме Питер Бейкер.

«Для тех из нас, кто был там четверть века назад, Вашингтон Трампа воскрешает воспоминания о Москве Путина в первые дни», — пишет Бейкер, который в начале 2000-х годов работал в Москве, а затем написал книгу «Восход Кремля: Россия Владимира Путина и конец революции». При этом журналист отметил, что у России на момент прихода Путина к власти не было 250-летней истории работы демократических институтов.

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Говоря о сходстве в первых шагах путинской администрации 25-летней давности и действий Трампа после его переизбрания на пост президента, Бейкер выделяет попытки давления на СМИ, сведение счетов с политическими оппонентами и «усмирение миллиардеров».

Журналист отметил, что «ни один современный американский президент ни одной из партий никогда не предпринимал» попыток вручную отобрать СМИ для пресс-пула Белого дома, как это сделал Трамп. Бейкер сравнил запрет на работу в Белом доме корреспондентов Associated Press с лишением кремлевской аккредитации в 2001 году журналистки «Коммерсанта» Елены Трегубовой из-за вопросов, «которые не нравились президенту».

Бейкер напомнил, что попытки корректировать состав пресс-пула Белого дома ранее предпринимали администрации Джорджа Буша и Барака Обамы, однако ни в одном из случаев задуманное не было доведено до конца. «Захват Белым домом пула — ротируемой группы из примерно 13 корреспондентов, фотографов и техников, которым был предоставлен близкий доступ к президенту, <…> — переворачивает то, как освещалась деятельность президента на протяжении поколений», — предупредил журналист.

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Автор статьи назвал и другие сходства в начале правления Трампа и Путина. «Законодатели приручены. Чиновники, считающиеся нелояльными, увольняются. Прокуроры, назначенные президентом, обещавшим “возмездие”, преследуют предполагаемых противников и прекращают дела против союзников. <…> Миллиардеры, которые когда-то считали себя хозяевами вселенной, падают перед ним ниц», — пишет Бейкер.

Он также напомнил, как Трамп угрожал увольнением судьям, которые принимают решения, блокирующие действие его. Кроме того, Бейкер обратил внимание на чистку среди сотрудников Пентагона, которые во время его первого срока не давали использовать себя в качестве политического инструмента, а также заявления Трампа о возможном выдвижении на третий президентский срок вопреки прямому запрету, содержащемуся в Конституции страны.

Все это происходит на фоне разворота во внешней политике США, фактического отказа от поддержки Украины и стремительного сближения с Кремлем, подчеркивает Бейкер.