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Общество

Отсутствие грязи на МКС может навредить здоровью астронавтов

21:46 27.02.2025

Группа американских ученых выяснила, что излишняя чистота на Международной космической станции (МКС) может оказать негативное влияние на здоровье астронавтов. Из-за отсутствия грязи они часто страдают заболеваниями, связанными с иммунной системой. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование показало, что на МКС практически отсутствуют микробы, которые можно обнаружить в почве и воде на Земле и которые считаются полезными для иммунной системы человека. Ученые считают, что отсутствие микробного разнообразия объясняет, почему астронавты часто сталкиваются с такими заболеваниями, как сыпь, герпес, грибковые инфекции и опоясывающий лишай. В связи с этим исследователи предложили отправить таких микробов на МКС, чтобы улучшить здоровье астронавтов без ущерба для гигиены.

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«Будущие среды обитания, включая космические станции, могут получить пользу от намеренного создания разнообразных микробных сообществ, которые будут лучше имитировать естественную микробную среду на Земле. Это лучше, чем полагаться на тщательно дезинфицированные пространства», — рассказал соавтор исследования Родольфо Салидо из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

The Guardian пишет, что исследователи проанализировали образцы, взятые астронавтами с 803 различных поверхностей на МКС и доставленные на Землю. Выяснилось, что кожа человека была основным источником микробов на всей МКС, хотя их распространенность отличалась в разных зонах станции. Так, в столовой и зонах приготовления еды содержалось больше микробов, связанных с пищей, тогда как в туалете было больше видов микробов, связанных с мочой и фекалиями. 

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Также по всей станции обнаружили химикаты из чистящих и дезинфицирующих средств. В то же время некоторые ученые отметили, что стоит быть осторожными, отправляя в космические среды микробы с Земли.

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