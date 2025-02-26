СМИ: Путин пошел на мирные переговоры из-за страха столкнуться с «унизительным банкротством»

Владимир Путин вступил в переговоры с США о перемирии в Украине из-за финансовых проблем, с которыми столкнулась Россия. Такую гипотезу рассмотрела старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демаре в своей колонке для издания Politico. По ее наблюдениям, в российских банках и в Фонде национального благосостояния заканчиваются ресурсы, которые покрывали дефицит бюджета с начала войны.

Агата Демаре отмечает, что госдолг России размером около 20 процентов ВВП можно считать низким, а дефицит бюджета страны небольшой. Но при этом Москва не может выйти на международные рынки долга из-за санкций, которые западные страны ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

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По мнению Демаре, нельзя всерьез объяснять стремление Путина к переговорам тем, что его беспокоит кровопролитие, а также нет признаков того, что он близок к установлению в Киеве подконтрольного России правительства. Поэтому ученая предлагает обратить внимание на третью, менее изученную, гипотезу, что России скоро будет нечем финансировать войну, и Путин хочет избежать «унизительного банкротства».

В первые два года войны Россия успешно покрывала военные расходы, принуждая банки покупать суверенные облигации и выдавать кредиты оборонным компаниям на сотни миллиардов долларов. Но уже в конце прошлого года властям пришлось отменить аукцион по размещению облигаций федерального займа.

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Также Демаре пишет, что скоро Путин не сможет брать средства из Фонда национального благосостояния. Резервы ФНБ в начале войны составляли около 10 триллионов рублей, а за три года сократились на 60 процентов. Ученая предполагает, что при нынешнем дефиците бюджета ФНБ может иссякнуть за три месяца. При более вероятном сценарии 2025 год станет последним, когда Россия сможет полностью покрывать дефицит бюджета из ФНБ.

Ученая отмечает, что у Кремля нет плана по финансированию дефицита бюджета после того, как ресурсы ФНБ закончатся.