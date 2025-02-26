Опубликован список супермиллиардеров

У 24 человек на планете состояние превышает 50 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Altrata. 16 из них обладают капиталом более 100 миллиардов долларов.

В пятерке самых богатых людей мира по версии The Wall Street Journal оказались Илон Маск, Джефф Безос, Бернар Арно, Лоуренс Эллисон и Марк Цукерберг. Единственный в этом списке уроженец постсоветского пространства — Сергей Брин, его журналисты поставили на шестую строчку.

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The Wall Street Journal отмечает, что впервые неравенство ощущается не только среди обычных членов общества, но и среди самых богатых людей мира. При этом издание подчеркивает, что супермиллиардеры научились мастерски находить лазейки в налоговом законодательстве и получать «безумные деньги» в виде зарплат и бонусов.

Так, по словам журналистов, супермиллиардеры занижают стоимость своей недвижимости, оформляя ее на своих партнеров или компании — реальное состояние каждого из них может быть еще больше, пишет The Wall Street Journal. При этом самые богатые люди из этого списка чаще зарабатывают на высоких технологиях, а не на недвижимости или промышленном производстве — из десяти богатейших супермиллиардеров свои капиталы в этом секторе приобрели шесть человек.

Также авторы отмечают, что из 24 супермиллиардеров только три оказались женщинами, и лишь семь расположили свои штаб-квартиры за пределами США. При этом последние годы демонстрируют, что богатые и сверхбогатые люди начали сами зарабатывать свой капитал, а не наследовать или приумножать наследованное. Из 97 унаследовавших свое состояние миллиардеров из списка Forbes 2005 года сохранили этот статус меньше половины, также наследники в три раза чаще опускаются в рейтингах, чем поднимаются.

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Экономист Джозеф Стиглиц в беседе с The Wall Street Journal отметил, что появление нового класса сверхбогатых людей происходит из-за того, что государства не способны бороться с монополиями в технологическом секторе. Он считает, что законы хорошо работают в других сферах, например в энергетической, но пока не способны остановить злоупотребление законами среди новых миллиардеров. При этом их капиталы зависят от ежедневных котировок акций, и являются менее стабильными, чем у владельцев собственных производств.