Мужчина мучит соседку песнями Шамана из-за квартирного спора

Житель Волгограда Максим установил в своей комнате автоматический плеер, который уже три недели ежедневно проигрывает музыку на полной громкости. Таким образом он пытается заставить владелицу 2/3 квартиры Светлану Кучмину заключить с ним сделку об объединении долей. Об этом Кучмина рассказала двум волгоградским изданиям V1 и V102.

Светлана Кучмина рассказала V102, что музыка включается только в разрешенное время: с 7 до 22 часов. Плейлист начинается с троекратного проигрывания гимна России, потом звучит песня Шамана «Я русский», лай собак, «какая-то зарубежная музыка». Сначала Максим подключил систему к электричеству в квартире, тогда его комнату обесточили. После этого он установил в комнате солнечную батарею и аккумулятор для бесперебойной работы колонки.

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«Мы вызывали участкового, писали заявления, но результата пока что так и нет. У нас соседи снизу похоронили сына на СВО. Им тоже приходится слушать все это целыми днями. Они тоже вызывали наряд полиции и писали заявления. Весь дом мучается», — сообщила Светлана. Женщина с третьей группой инвалидности пожаловалась, что болеет диабетом и пережила инсульт, но даже не может вызвать себе скорую помощь. Она опасается, что Максим придет и «что-то устроит», если ее увезут в больницу, пока сын на работе.

Две трети квартиры принадлежат сыну 46-летней Кучминой, а треть — соседу Максиму. Когда Максим стал собственником своей доли, он начал требовать от семьи Кучминых продать ему оставшуюся часть квартиры, но они отказались. Тогда Максим пообещал, что «превратит их жизнь в ад».

Для прекращения издевательств Максим потребовал выкупить у него долю за полтора миллиона рублей, утверждает Кучмина. Она рассказала, что соседка снизу, которая тоже страдает от громких звуков, готова была отдать мужчине за его долю максимум 800 тысяч рублей, но он отказался от сделки.

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Сам Максим утверждает, что «о продаже никакой доли ничего не говорил» и пожаловался, что не может жить в квартире из-за собак соседки. «Это мой протест. Если хотят, пусть подают в суд. Они всего лишь пару дней музыку слушают, а я три с лишним года в квартиру попасть не могу», — ответил он корреспонденту V1. При этом изданию V102 он сказал, что у него «нет соседки Светланы».

V102 пишет, что несколько жителей девятиэтажки обратились в администрацию города, прокуратуру и Следственный комитет. По их мнению, мужчина может быть одним из риэлторов, которые специально покупают отдельные комнаты в квартирах и разными способами убеждают совладельцев продать им свою долю по заниженной цене.