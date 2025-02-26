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Общество

СМИ нашли поставщика элитных автомобилей из Германии в Россию

15:32 26.02.2025

Кыргызстан поставляет элитные автомобили из Европы в Россию, несмотря на запрет Евросоюза на экспорт предметов роскоши, введенный после начала полномасштабного вторжения в Украину. С начала войны экспорт автомобилей из Германии в Кыргызстан вырос в десятки раз. Журналисты немецкого издания Spiegel, австрийского Standart и французского расследовательского проекта Forbidden Stories выяснили, по какой схеме центральноазиатская страна, не имеющая общей границы с Россией, поставляет люксовые автомобили в обход санкций.

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Согласно статистике, которую приводит Spiegel, в 2021 году Кыргызстан импортировал из Германии автомобили на сумму 2,7 миллиона евро. В 2022 году эта сумма выросла в 57 раз и составила 155 миллионов евро. В 2023 году — 296,1 миллиона евро, в 2024 — 228,4 миллиона. А общий экспорт автомобилей из всех стран в Кыргызстан в 2023 году вырос на 1100 процентов — до 2,8 миллиарда долларов.. Источники издания назвали эти цифры «абсурдно высокими».

Расследователи сообщают, что автомобилями из Кыргызстана торгует Московский салон Berg Auto Premium. Журналисты попытались заказать у компании автомобиль Porsche 911. Сотрудники ответили, что выбрать комплектацию можно прямо на официальном сайте Porsche, а автомобиль прибудет прямо из Европы, несмотря на «сложную логистику». Стоимость автомобиля, доставленного в Россию в обход санкций — почти 500 тысяч евро.

Кыргызский таможенник в разговоре со Spiegel назвал схему поставки автомобилей из Европы напрямую в Россию по документам из Кыргызстана «принципом Wi-Fi».

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Издание Spiegel сообщает, что это исследование — часть проекта «Нарушители санкций». Его инициировала и организовала расследовательская организация Forbidden Stories в ответ на арест одиннадцати журналистов издания Temirov Live в Кыргызстане за «призывы к протестам и массовым беспорядкам». Журналисты расследовали причастность кыргызской элиты к торговле автомобилями в обход санкций.

Ранее «Агентство» сообщало, что экспортом элитных автомобилей в Россию также занимаются эстонские и гонконгские компании. The Insider писал, что Кыргызстан помогает российской армии закупать снайперские винтовки из США.

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