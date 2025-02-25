Эксперты спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком груди

По прогнозам Международного агентства по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году во всем мире резко возрастет число диагностированных случаев рака груди и смертей от него. К примеру, в Великобритании заболеваемость возрастет на 21%, а смертность — на 42%. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в следующие 25 лет число случаев заболевания раком груди увеличится на 38%, а число смертей от этой болезни возрастет на 68%. Так, каждая двадцатая женщина столкнется с раком груди. Всего к 2050 году в мире ежегодно будут фиксировать 3,2 миллиона новых случаев этого заболевания и 1,1 миллиона смертей от него.

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«Каждую минуту во всем мире у четырех женщин диагностируют рак груди, и одна женщина умирает от этой болезни, и эта статистика ухудшается», — заявила исследовательница из МАИР Джоанн Ким. Она добавила, что эту тенденцию можно изменить, если государства будут «внедрять политику первичной профилактики… и вкладывать средства в раннее выявление и лечение» рака.

The Guardian отмечает, что эксперты, прогнозируя рост заболеваемости и смертности от рака груди, опирались на несколько факторов. В частности они учли рост и старение населения мира, улучшение выявления и диагностики рака груди, а также более высокую распространенность известных факторов риска заболевания, среди которых числится генетическая предрасположенность к заболеванию.

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По данным МАИР, во всем мире большинство случаев заболевания раком молочной железы и смертей от него — 71% и 79% соответственно — приходится на женщин в возрасте 50 лет и старше. Авторы доклада отметили, что около четверти случаев рака груди можно предотвратить, сократив потребление алкоголя и ведя активный образ жизни.

Как пишет The Guardian, рак груди является наиболее распространенной формой рака у женщин во всем мире, но его распространенность неравномерна. По данным МАИР, показатели заболеваемости наиболее высоки в Австралии и Новой Зеландии. Далее идут Северная Америка и Северная Европа. Наиболее низкими они оказались в Азии и Африке. Однако самый высоких уровень смертности зафиксировали в Меланезии и Полинезии, а также в Западной Африке.