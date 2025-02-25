Россияне назвали своего новорожденного ребенка Трампом

У живущей в Беларуси семьи из Новосибирска на днях родился сын, которому дали имя Трамп, сообщило новосибирское издание «Сиб.ФМ». Отца ребенка зовут Владимир. Мужчина заявил журналистам издания, что у слова «Трамп» «множество этимологий» и что уже через несколько лет имя станет редким.

Мать новорожденного зовут Елена, семья приехала из Новосибирска в Беларусь два года назад. Супруги живут в поселке под Минском у родителей мужа. Владимир работает программистом, Елена — флорист, узнали журналисты «Сиб.ФМ». Фамилии родителей журналисты не назвали.

Когда у пары появился на свет первенец, «семья долго думала, как его назвать, но вдруг решила дать необычное имя — Трамп», пишет новосибирское издание. «Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множества этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким. Хотим, чтобы у ребенка было необычное имя», — объяснил «Сиб.ФМ» отец.

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Мать с новорожденным находится в роддоме, свидетельство о рождении ребенка родителям еще не выдали, сообщило издание.

Московская служба записи актов гражданского состояния в феврале рассказала, что родители стали чаще называть детей необычными двойными и тройными именами. За последний год двойное имя получили 847 родившихся в российской столице мальчиков и 332 девочки, мальчиков с тройным именем зарегистрировано 55, а девочек — 53.

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В Госдуме в феврале начали готовить законопроект, устанавливающий список разрешенных для россиян имен. Первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая сказала, что первоначальной целью законопроекта было запретить называть мальчиков женскими именами, а девочек — мужскими. Затем авторы инициативы решили составить закрытый список разрешенных для использования имен. «Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», — объяснила зампредседателя комитета.