Назван самый закредитованный регион России

Самым закредитованным регионом России по итогам 2024 года стала республика Тыва. Наименьшая закредитованность зафиксирована в южных регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В исследовании агентства сказано, что к началу 2025 года россияне задолжали банкам 34,9 триллиона рублей, причем за прошедший год эта сумма выросла на 5,5%. РИА «Новости» отмечает, что меньший темп роста задолженностей по кредитам в России был только в 2016 году. Тогда этот показатель был чуть более 1%, а общий долг составлял менее 11 триллионов рублей.

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Помимо Тывы, высокий уровень закредитованности населения зафиксировали в Калмыкии. Далее в рейтинге идут Адыгея, Удмуртия и Тюменская область. Минимальную закредитованность зафиксировали в Ингушетии, аннексированном Крыму, Дагестане, Севастополе и Чечне. Москва в этом списке занимает седьмое место, а Санкт-Петербург — 19-е.

По данным РИА «Новости», сейчас на каждого экономически активного россиянина приходится в среднем 459 тысяч рублей задолженности. При этом больше всего кредитным организация должны жители Тывы — более миллиона рублей на человека. Дальше в рейтинге следует Ямало-Ненецкий автономный округ с 843 тысячами рублей на человека, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Тюменская область. Там на каждого экономически активного россиянина приходится по 780, 708 и 694 тысячи рублей задолженности соответственно.

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РИА «Новости» пишет, что за прошедший год задолженности россиян по кредитам выросли в 82 регионах. Быстрее всего долги перед банками росли в Тыве, Калмыкии, Удмуртии и Бурятии. При этом в Коми, ХМАО и Ненецком автономном округе задолженности наоборот уменьшились.