Потенциальный покупатель самолета разбился на нем во время демонстрации

В Нижегородской области двухмоторный пассажирский самолет начал делать фигуру высшего пилотажа и разбился. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели пилота и пассажира. Самолет готовили к продаже, пассажир на борту был потенциальным покупателем, рассказало издание «NN.РУ». Телеграм-канал Baza написал, что пилот сел за штурвал без прав.
Самолет Van’s RV-7 упал на поле учебного аэродрома Кстово-Восточный к югу от Нижнего Новгорода утром 20 февраля, пилот и пассажир погибли на месте. В местном управлении Следственного комитета происшествие назвали «жесткой посадкой». Главными версиями были названы ошибка пилотирования и «технические неисправности воздушного судна».
Позже СК сообщил, что после проверки возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта «лицом, обязанным соблюдать эти правила», повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (статья 263 УК).
На борту разбившегося самолета были два мужчины, 58-летний Александр Матросов и 45-летний Василий Овчаров, сообщило «NN.РУ» со ссылкой на персонал аэродрома. Оба погибших были пилотами, уточнил персонал. Знакомый одного из погибших заявил «NN.РУ», что это был «просто показательный полет», а «по одной из версий», RV-7 «готовили к продаже».
Очевидцы рассказали журналистам, что самолет сделал в небе один круг, затем зашел на второй, но упал. Телеграм-канал Baza опубликовал ролик, на котором видно, как самолет разворачивается в воздухе, падает и загорается.
Нижегородское издание «ВремяН» сообщило со ссылкой на источник в силовом ведомстве, что пилот Матросов безуспешно попытался сделать фигуру пилотажа под названием «бочка» — когда самолет поворачивается вокруг своей оси, делая полный оборот на 360 градусов, сохраняя при этом предварительно заданную траекторию движения.
Телеграм-канал Baza написал, что, хотя у пилота не было прав на управление воздушным судном, полет был согласован Нижегородским центром обслуживания воздушного движения. Владелец самолета Алексей Быков заявил телеграм-каналу, что его самолет фактически угнали. По словам мужчины, он выставил Van’s RV-7 на продажу, в феврале нашелся покупатель и тогда Быков «попросил своего товарища показать тому самолет».
Baza написала, что владелец самолета не давал разрешения на полет и что «речь шла только о визуальном осмотре судна». О том, что Матросов сел за штурвал, Быков «узнал уже из СМИ». По мнению адвоката Быкова Дениса Хузиахметова, которое привела Baza, в действиях погибшего Матросова имеются признаки «угона воздушного судна, повлекшего по неосторожности смерть человека» (статья 211 УК).