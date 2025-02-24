Потенциальный покупатель самолета разбился на нем во время демонстрации

В Нижегородской области двухмоторный пассажирский самолет начал делать фигуру высшего пилотажа и разбился. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели пилота и пассажира. Самолет готовили к продаже, пассажир на борту был потенциальным покупателем, рассказало издание «NN.РУ». Телеграм-канал Baza написал, что пилот сел за штурвал без прав.

Самолет Van’s RV-7 упал на поле учебного аэродрома Кстово-Восточный к югу от Нижнего Новгорода утром 20 февраля, пилот и пассажир погибли на месте. В местном управлении Следственного комитета происшествие назвали «жесткой посадкой». Главными версиями были названы ошибка пилотирования и «технические неисправности воздушного судна».

Позже СК сообщил, что после проверки возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта «лицом, обязанным соблюдать эти правила», повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (статья 263 УК).

Бердский треугольник В Новосибирской области несколько лет искали серийного убийцу. Оказалось, маньяков было двое Криминал 16 минут чтения

На борту разбившегося самолета были два мужчины, 58-летний Александр Матросов и 45-летний Василий Овчаров, сообщило «NN.РУ» со ссылкой на персонал аэродрома. Оба погибших были пилотами, уточнил персонал. Знакомый одного из погибших заявил «NN.РУ», что это был «просто показательный полет», а «по одной из версий», RV-7 «готовили к продаже».

Очевидцы рассказали журналистам, что самолет сделал в небе один круг, затем зашел на второй, но упал. Телеграм-канал Baza опубликовал ролик, на котором видно, как самолет разворачивается в воздухе, падает и загорается.

Нижегородское издание «ВремяН» сообщило со ссылкой на источник в силовом ведомстве, что пилот Матросов безуспешно попытался сделать фигуру пилотажа под названием «бочка» — когда самолет поворачивается вокруг своей оси, делая полный оборот на 360 градусов, сохраняя при этом предварительно заданную траекторию движения.

Толпа мужчин изнасиловала журналистку во время репортажа На ней разорвали одежду, били палками, но она выжила. Вернуться к прежней жизни она не смогла, а виновных так и не нашли Мир 8 минут чтения

Телеграм-канал Baza написал, что, хотя у пилота не было прав на управление воздушным судном, полет был согласован Нижегородским центром обслуживания воздушного движения. Владелец самолета Алексей Быков заявил телеграм-каналу, что его самолет фактически угнали. По словам мужчины, он выставил Van’s RV-7 на продажу, в феврале нашелся покупатель и тогда Быков «попросил своего товарища показать тому самолет».

Baza написала, что владелец самолета не давал разрешения на полет и что «речь шла только о визуальном осмотре судна». О том, что Матросов сел за штурвал, Быков «узнал уже из СМИ». По мнению адвоката Быкова Дениса Хузиахметова, которое привела Baza, в действиях погибшего Матросова имеются признаки «угона воздушного судна, повлекшего по неосторожности смерть человека» (статья 211 УК).