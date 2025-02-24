В Санкт-Петербурге откроют «музей бомжей»

В ближайшее время в Петербурге появится «музей бомжей», он будет расположен рядом с Исаакиевским собором, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса hh.ru и слова авторов проекта. Открытие запланировано на первое апреля.

Создатель музей Антон Бородин заявил, что это полностью частный проект. «Несмотря на резкое, казалось бы, название, мы против треша, глумления или излишней натуралистичности. Мы хотим убрать стигмы с аббревиатуры «бомж». А нищета, надеемся, когда–то останется только в музеях», — сказал он.

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Экспозиция будет посвящена бездомным людям в России с 14-ого века по 1990-е годы. Бородин заявил, что в музее можно будет увидеть «калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника послепетровских времен, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990–х и других интересных персонажей». «Центром экспозиции являются люди и их судьбы из разных веков. Вместе с которыми мы попытаемся разобраться в тех силах, которые тянут наших героев к свободе или на дно», — говорится в объявлении на hh.ru.

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Помимо постоянных экспозиций в музее планируется проводить чтения рассказов о бездомных, показы авторских фильмов и встречи с людьми, которые сами были бездомными, но смогли преодолеть этот этап своей жизни. Часть выручки владельцы отправят на помощь людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях.

В данный момент администрация музея заканчивает ремонтные работы, готовится к открытию выставки, а также набирает персонал. Будущим сотрудникам владельцы обещают «невысокую» зарплату при ненормированном рабочем дне.