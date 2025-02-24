Вывезенных в Украину жителей Курской области пообещали вернуть в Россию

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о достижении договоренности с Украиной о возвращении в Россию жителей занятых вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области, об этом сообщают РИА «Новости». Они вернутся в страну через территорию Беларуси.

РИА «Новости» также уточняют, что Москалькова договорилась с украинской стороной о возвращении россиян, вывезенных в Сумскую область. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Украина эвакуировала в этот регион около 100 россиян из Суджи после ракетного удара по местной школе-интернату 1 февраля. В нем располагались мирные жители, многие из которых выехали в Украину только с теми вещами, которые были при них в пункте размещения.

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The Wall Street Journal назвал это перемещение гражданских лиц «крупнейшим» со времен вторжения ВСУ в Курскую область, а издание «Агентство» отмечало, что без вмешательства российских официальных лиц куряне не смогут вернуться на территорию страны. РИА «Новости» не привели подробностей о количестве россиян, которые воспользуются коридором, и обстоятельствах, при которых они оказались на территории Украины.

Издание «7х7» отмечает, что Украина уже передавала России вывезенных гражданских лиц через территорию Беларуси — в ноябре 2024 года 46 россиян вернулись в страну на автобусах. Москалькова по итогам состоявшихся обменов, как сообщает РБК, призывала не считать Украину только «империей зла» и заявляла, что среди солдат ВСУ есть «разные люди». Она рассказала, что украинские военные приносили эвакуированным россиянам еду и «делились последним».

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В телеграм-канале Москальковой на данный момент отсутствует информацию о подробностях вывоза жителей Курской области и предполагаемая дата их возвращения в Россию. Украинские, российские и беларуские органы власти также никак не прокомментировали эту информацию.