Украина вывезла из Курской области более 100 местных жителей

Более 100 россиян из занятого украинскими войсками города Суджи Курской области эвакуированы в Сумскую область Украины после ракетного удара по школе-интернату 1 февраля, сообщает The Washington Post. Власти обещают гражданским свободу передвижений, а сами жители Суджи признаются в усталости от войны.

Украинские власти эвакуировали пострадавших от ракетного удара на гражданских и военных автомобилях, многие из жителей Суджи покинули Россию без каких-либо запасов или вещей. Авторы текста называют это «крупнейшим перемещением российских гражданских лиц» после вторжения ВСУ в Курскую область.

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При этом, как отмечает The Washington Post, власти Украины неоднократно критиковали Кремль за вывоз украинцев в Россию, но все же приняли решение о перемещении суджанцев. Издание «Агентство» со ссылкой на курскую активистку Любовь Прилуцкую сообщает, что потенциальное возвращение гражданских людей через Беларусь возможно только при содействии Татьяны Москальковой, российской уполномоченной по правам человека. Ранее украинские и российские власти не смогли договориться об открытии гуманитарного коридора в Курской области.

Опрошенные The Washington Post россияне преимущественно продолжают поддерживать Владимира Путина и заявляют о своем патриотизме, но одновременно отмечают усталость от войны. 61-летний Николай заявил: «С меня хватит этой войны, я против».

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69-летний Михаил рассказал о смешанных чувствах в отношении украинских военных — некоторые из них угрожали ему оружием, но другие предоставляли гуманитарную помощь и помогали мирным жителям. Он отметил, что война сказывается на украинцах сильнее: «В Украине не лучше, а хуже».

Журналисты The Washington Post утверждают, что во время интервью в палатах не было украинских врачей, чиновников, волонтеров, военных и полицейских, а россияне были предупреждены, что их слова будут опубликованы.

Украинские власти не препятствуют свободному выходу россиян из пунктов размещения и больниц — одна из пожилых эвакуированных уже находится в доме своих родственников из Украины.