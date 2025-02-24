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Общество

Кондуктор напала на школьницу из-за проезда по карте ее матери

14:02 24.02.2025

Предприятие-перевозчик в Красноярске начало служебную проверку по факту нападения кондуктора автобуса №11 на школьницу, которая пыталась расплатиться чужой социальной картой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента городского хозяйства и транспорта (ДГХИТ).

Инцидент произошел 21 февраля. По данным ведомства, в тот день девочка-подросток пыталась заплатить за проезд чужой социальной картой, что запрещено законом. Отмечается, что все социальные карты являются именными.

«Кондуктор заняла принципиальную позицию отстаивания закона и в эмоциях, якобы, порвала девочке карман на куртке. Сейчас по факту проводится служебная проверка, внимательно изучаются данные с камер видеонаблюдения», — заявили в ведомстве. 

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В ДГХИТ утверждают, что подробности случившегося также выясняет Следственный комитет. Сообщается, что следователи уже допросили кондуктора и водителя автобуса. Примут ли меры в отношении предполагаемой нападавшей, станет известно после завершения проверки, подчеркнули в ДГХИТ.

«Конфликт, случившийся в автобусе, на предприятии считают неприемлемой ситуацией. Кондуктор, даже отстаивая закон, не имеет права действовать в грубой форме! Предприятие-перевозчик готово приобрести девочке новый пуховик», — добавили в департаменте.

Телеграм-канал Kras Mash, в свою очередь, утверждает, что проездной, которым пыталась расплатиться девочка, принадлежит ее маме. Сообщается, что кондуктор отказалась принимать оплату, вцепилась в школьницу и порвала ей куртку. Женщину пришлось «оттаскивать» от школьницы рядом сидящим пассажирам, пишет телеграмм-канал.

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6 февраля пьяный мужчина напал на подростков в петербургском автобусе и жестоко избил одного из них. Портал 78.ru со ссылкой на мать пострадавшего мальчика писал, что нападавший предлагал школьникам «хорошо провести время» и, по словам детей, хватался за ширинку. 

Пострадавший школьник уже заявил в полицию о случившемся, проводится проверка. По данным силовиков, пострадавший получил ушибленную рану нижней губы, скол двух передних зубов, а также ссадины лба, темени и кисти. 

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