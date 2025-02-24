ФБК запустил «калькулятор войны»

Фонд борьбы с коррупцией запустил проект «Калькулятор войны», который в режиме реального времени подсчитывает военные расходы России на полномасштабное вторжение в Украину, которое началось три года назад 24 февраля 2022 года.

По подсчетам ФБК, Россия уже потратила на войну в Украине около 27,5 триллиона рублей с 24 февраля. Эта сумма сложена из бюджетных трат по статье «Национальная оборона» с начала января 2021 года и по сей день. Также на сайте есть функция «Узнайте, сколько у вас украли на войну», позволяющая узнать, какая сумма военных расходов приходится на каждого жителя России.

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ФБК подчеркивает, что данные «не претендуют на научную точность» и утверждает, что реальные расходы России выше. Например, авторы сайта отмечают, что в этих расчетах не учитываются региональные выплаты за подписание контракта, социальные выплаты военным и их семьям, а также расходы на оккупированные территории.

ФБК сравнил военные расходы России с размером других бюджетных расходов. Так, по подсчетам фонда, 27,5 триллиона рублей позволили бы оплатить 23 года развития науки, выплатить всем пенсионерам по 670 тысяч рублей, построить 13735 школ, оплатить учебу в вузах 25,2 миллиона студентов или проложить 11 тысяч километров скоростных автомагистралей. Юрист ФБК Александр Помазуев также отметил, что за две недели 2025 года военные расходы России сравнялись с годовым бюджетом Свердловской области.

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Из российского бюджета в 2025 году планируется потратить 41,5 триллиона рублей. Из них по статье «Национальная оборона» — 13,5 триллиона рублей, а на «национальную безопасность» — 3,5 триллиона. Таким образом, общие траты на силовиков в этом году должны составить как минимум 40,9 процента от всего бюджета.