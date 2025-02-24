EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

ФБК запустил «калькулятор войны»

18:33 24.02.2025

Фонд борьбы с коррупцией запустил проект «Калькулятор войны», который в режиме реального времени подсчитывает военные расходы России на полномасштабное вторжение в Украину, которое началось три года назад 24 февраля 2022 года.

По подсчетам ФБК, Россия уже потратила на войну в Украине около 27,5 триллиона рублей с 24 февраля. Эта сумма сложена из бюджетных трат по статье «Национальная оборона» с начала января 2021 года и по сей день. Также на сайте есть функция «Узнайте, сколько у вас украли на войну», позволяющая узнать, какая сумма военных расходов приходится на каждого жителя России.

Что о войне знает Дональд Трамп?
Что о войне знает Дональд Трамп?
Судя по его риторике, не то, что она представляет собой на самом деле
Политика4 минуты чтения

ФБК подчеркивает, что данные «не претендуют на научную точность» и утверждает, что реальные расходы России выше. Например, авторы сайта отмечают, что в этих расчетах не учитываются региональные выплаты за подписание контракта, социальные выплаты военным и их семьям, а также расходы на оккупированные территории.

ФБК сравнил военные расходы России с размером других бюджетных расходов. Так, по подсчетам фонда, 27,5 триллиона рублей позволили бы оплатить 23 года развития науки, выплатить всем пенсионерам по 670 тысяч рублей, построить 13735 школ, оплатить учебу в вузах 25,2 миллиона студентов или проложить 11 тысяч километров скоростных автомагистралей. Юрист ФБК Александр Помазуев также отметил, что за две недели 2025 года военные расходы России сравнялись с годовым бюджетом Свердловской области.

Что Путин знает о войне
Что Путин знает о войне
От ответа на этот вопрос зависит судьба возможных мирных переговоров
Политика4 минуты чтения

Из российского бюджета в 2025 году планируется потратить 41,5 триллиона рублей. Из них по статье «Национальная оборона» — 13,5 триллиона рублей, а на «национальную безопасность» — 3,5 триллиона. Таким образом, общие траты на силовиков в этом году должны составить как минимум 40,9 процента от всего бюджета.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования