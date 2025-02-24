Вину за дефицит бюджета российского региона возложили на больного ребенка

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова обвинила мать тяжелобольного ребенка в том, что из-за покупки лекарства для девочки регион не сможет построить детский сад, об этом рассказала сама женщина региональному изданию «БГ Иркутск». Ранее родители выходили на протесты, чтобы лекарства закупили.

У дочери Азизы Денисовой спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое заболевание, которое при отсутствии лечения вызывает атрофию мышц. Самым изученным препаратом против него является «Спинраза», стоимость одной дозы препарата, как сообщает «Реальное время», превышает 5 миллионов рублей. Лекарство нужно вводить на протяжении всей жизни человека.

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Денисова записалась на прием к чиновнице, чтобы узнать, когда власти закупят новые дозы лекарства. Вобликова отказалась отвечать на этот вопрос и упрекнула мать тяжелобольного ребенка в том, что правительство региона уже отказалось от планов постройки детского сада из-за предыдущих закупок «Спинразы».

В 2021 году министерство здравоохранения Иркутской области пообещало бесплатно закупать «Спинразу» для лечения детей, однако затем попыталось предложить лечение российским дженериком. Родители вышли на пикеты и добились отмены этого решения — теперь правительство области обязано закупать «Спинразу» для шести жителей региона вместо российского «Лантесенса».

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Правительство Иркутской области и Валентина Вобликова на данный момент не прокомментировали данную ситуацию. Денисова также утверждает, что пыталась попасть на прием к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, но не смогла записаться. Он также не комментирует заявления женщины.