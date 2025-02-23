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Общество

Беларус рассказал об оккупации своей квартиры в Испании

14:10 23.02.2025

Квартиру беларуса Олега Покровского в Барселоне заняли сквоттеры, а испанские полицейские не смогли ему помочь. Кроме того, против владельца жилья и его брата завели уголовное дело о побоях. Об этом Покровский рассказал «Холоду».

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«Окупасы» заселились в квартиру в новогоднюю ночь в 2024 году. В тот момент там жила мама Покровского, но она ушла отмечать праздник к сыну. Через несколько часов ему позвонила администратор здания и сказала, что его квартиру оккупировали.

По словам Покровского, он сразу вызвал полицию. К тому моменту сквоттеры взломали дверь квартиры и выбросили вещи его мамы с балкона. Но полицейские сказали, что не будут выселять людей, потому что среди них есть беременная женщина.

Покровский рассказал, что сквоттеры не хотели съезжать из занятого жилья даже за деньги. Тогда Покровский и его брат решили сами выселить сквоттеров. У них не вышло — те в ответ вызвали полицию. После этого братьев отправили в тюрьму на двое суток и выдвинули обвинения в том, что они «незаконно проникли в жилище с применением силы, напали на жертв с молотком, угрожали с целью заставить покинуть жилье, заменили замки и испортили дверь».

Их обвинили в нанесении телесных повреждений беременной женщине, и, хотя в больнице у нее ничего не нашли, само заявление осталось в отделении. По статье о нанесении телесных повреждений в Испании им грозит до пяти лет лишения свободы, приговора пока не было. На время разбирательства братьев выпустили на свободу.

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При этом суд об оккупации квартиры братьям позднее удалось выиграть, но дата выселения сквоттеров пока не установлена — Покровский говорит, что ответственная за это служба «бездействует: ждет, пока вышестоящие суды, включая апелляционный, встанут на нашу сторону».

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