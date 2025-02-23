Беларус рассказал об оккупации своей квартиры в Испании

Квартиру беларуса Олега Покровского в Барселоне заняли сквоттеры, а испанские полицейские не смогли ему помочь. Кроме того, против владельца жилья и его брата завели уголовное дело о побоях. Об этом Покровский рассказал «Холоду».
«Окупасы» заселились в квартиру в новогоднюю ночь в 2024 году. В тот момент там жила мама Покровского, но она ушла отмечать праздник к сыну. Через несколько часов ему позвонила администратор здания и сказала, что его квартиру оккупировали.
По словам Покровского, он сразу вызвал полицию. К тому моменту сквоттеры взломали дверь квартиры и выбросили вещи его мамы с балкона. Но полицейские сказали, что не будут выселять людей, потому что среди них есть беременная женщина.
Покровский рассказал, что сквоттеры не хотели съезжать из занятого жилья даже за деньги. Тогда Покровский и его брат решили сами выселить сквоттеров. У них не вышло — те в ответ вызвали полицию. После этого братьев отправили в тюрьму на двое суток и выдвинули обвинения в том, что они «незаконно проникли в жилище с применением силы, напали на жертв с молотком, угрожали с целью заставить покинуть жилье, заменили замки и испортили дверь».
Их обвинили в нанесении телесных повреждений беременной женщине, и, хотя в больнице у нее ничего не нашли, само заявление осталось в отделении. По статье о нанесении телесных повреждений в Испании им грозит до пяти лет лишения свободы, приговора пока не было. На время разбирательства братьев выпустили на свободу.
При этом суд об оккупации квартиры братьям позднее удалось выиграть, но дата выселения сквоттеров пока не установлена — Покровский говорит, что ответственная за это служба «бездействует: ждет, пока вышестоящие суды, включая апелляционный, встанут на нашу сторону».