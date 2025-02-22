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Политика

США потребовали от Украины отозвать декларацию с осуждением России

18:27 22.02.2025

Администрация президента США Дональда Трампа требует от властей Украины отозвать из ООН декларацию, осуждающую действия России, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов. Киев «шокирован» этим предложением, а МИД получил указание не отзывать документ.

Власти США остались недовольны текстом декларации из-за прямого осуждения вторжения России в Украину, она должна была быть опубликована 24 февраля. Сначала Вашингтон потребовал смягчить формулировки декларации и включить в нее положения, которые, как сообщает The Washington Post, в Киеве посчитали «пророссийскими». После отказа США потребовали отозвать декларацию, которая уже согласована со странами-партнерами Украины.

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США подготовили свою декларацию, в которой Россия не предстает агрессором и ответственной за начало войны стороной. Как сообщает агентство Reuters, в американском варианте текста «выражается скорбь в связи с гибелью людей» и содержится призыв «к скорейшему прекращению конфликта и к прочному миру» между странами. При этом Россия внесла поправку, которая добавляет в текст стремление к «устранению коренных причин» войны.

The Washington Post отмечает, что в Украине предложение США восприняли «как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение». Источник издания сообщил, что украинские чиновники считают такой текст «призывом к умиротворению Путина». Президент Украины Владимир Зеленский запретил МИД отзывать уже направленный текст.

18 февраля Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в развязывании войны с Россией и заявил, что рейтинг украинского президента не превышает 4%, а также раскритиковал его пожелания иметь возможность принять участие в переговорах с Россией. На следующий день Трамп в тексте поста социальной сети Truth Social назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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В обмен на продолжение поддержки в конфликте с Россией США требуют от Украины заключить соглашение о передаче прав на пользование украинскими редкоземельными металлами. Reuters сообщает, что в случае отказа Киев может лишиться доступа к системе спутников связи Starlink, которой пользуются украинские военные на линии фронта.

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