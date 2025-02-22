США потребовали от Украины отозвать декларацию с осуждением России

Администрация президента США Дональда Трампа требует от властей Украины отозвать из ООН декларацию, осуждающую действия России, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов. Киев «шокирован» этим предложением, а МИД получил указание не отзывать документ.

Власти США остались недовольны текстом декларации из-за прямого осуждения вторжения России в Украину, она должна была быть опубликована 24 февраля. Сначала Вашингтон потребовал смягчить формулировки декларации и включить в нее положения, которые, как сообщает The Washington Post, в Киеве посчитали «пророссийскими». После отказа США потребовали отозвать декларацию, которая уже согласована со странами-партнерами Украины.

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США подготовили свою декларацию, в которой Россия не предстает агрессором и ответственной за начало войны стороной. Как сообщает агентство Reuters, в американском варианте текста «выражается скорбь в связи с гибелью людей» и содержится призыв «к скорейшему прекращению конфликта и к прочному миру» между странами. При этом Россия внесла поправку, которая добавляет в текст стремление к «устранению коренных причин» войны.

The Washington Post отмечает, что в Украине предложение США восприняли «как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение». Источник издания сообщил, что украинские чиновники считают такой текст «призывом к умиротворению Путина». Президент Украины Владимир Зеленский запретил МИД отзывать уже направленный текст.

18 февраля Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в развязывании войны с Россией и заявил, что рейтинг украинского президента не превышает 4%, а также раскритиковал его пожелания иметь возможность принять участие в переговорах с Россией. На следующий день Трамп в тексте поста социальной сети Truth Social назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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В обмен на продолжение поддержки в конфликте с Россией США требуют от Украины заключить соглашение о передаче прав на пользование украинскими редкоземельными металлами. Reuters сообщает, что в случае отказа Киев может лишиться доступа к системе спутников связи Starlink, которой пользуются украинские военные на линии фронта.