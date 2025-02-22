«Ситибанк» простит задолженности по кредитам

Принадлежащий американской Citygroup российский «Ситибанк» рассылает уведомления клиентам о прощении долгов по кредитам и возврате страховых премий по ним, сообщает РБК. Сам банк предупреждает, что с возвращенных и прощенных средств придется заплатить НДФЛ.

«Ситибанк» уже начал рассылать своим клиентам уведомления и выпустил инструкцию — в ней указано, что банк действительно полностью простит суммы неуплаты по кредиту и вернет ранее уплаченные клиентами страховые премии в «дату прощения задолженности». До ее наступления клиенты должны вносить ежемесячные платежи по ранее утвержденному графику.

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РБК со ссылкой на источники утверждает, что эта процедура затронет около тысячи договоров — их эксперты назвали «проблемными». Так называют кредиты, по которым просрочены платежи, и банк не видит возможности взыскать их. Ранее «Ситибанк» уже продавал портфели кредитов банку «Уралсиб» и коллекторским компаниям.

Списываемые «проблемные» кредиты, по информации РБК, потенциальных покупателей не заинтересовали, и «Ситибанку» приходится «простить» заемщиков. В инструкции банк отмечает, что процедура прощения не оказывает ни положительного, ни отрицательного влияния на индивидуальный рейтинг кредитной истории — банки и кредитные организации обращают внимание на своевременность внесения платежей.

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1 января 2025 года на балансе «Ситибанка» числились долги физических лиц на сумму в почти 950 миллионов рублей, чуть менее 44 миллионов из них были отмечены просроченными. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что обычно процедура прощения долга применяется в единичных случаях, когда банк никак не может взыскать задолженность. «Ситибанк» же использует ее «от безысходности» — так он сможет уменьшить количество резервов, которые вынужден держать на счетах до их погашения.

Как ранее сообщали СМИ, американская банковская структура Citygroup, которой принадлежит «Ситибанк», объявила о постепенном уходе из России в августе 2022 года после неудачных попыток продать российский бизнес. В дальнейшем компания постепенно сокращала список своих операций и услуг для физических и юридических лиц.