Шумоподавляющие наушники могут ухудшать понимание устной речи

Наушники с функцией подавления шумов могут оказывать негативное влияние на наш мозг, сообщает The Guardian со ссылкой на мнения врачей и ученых. Из-за них может нарушиться способность понимать устную речь и различать источники звуков.

По словам опрошенных The Guardian специалистов, клиенты, жалующиеся на ухудшение слуха, в некоторых случаях страдают от невозможности понять источник звука и сконцентрироваться на понимании речи в шумных местах, например, в поезде, баре или ресторане. Одна из возможных причин — частое использование наушников с функцией шумоподавления.

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Как отмечает ведущий клинический специалист по аудиологии для взрослых Imperial College Healthcare NHS Trust Рене Алмейда, такие наушники приучают мозг к постоянному взаимодействию только с одним источником звука — в обычных же условиях человеческое ухо различает множество звуков и определяет их источники одновременно. Из-за этого может снижаться способность выделять нужный звук из потока других, и человеку тяжелее концентрироваться на понимании речи в шумном месте.

Профессор Манчестерского университета и эксперт в области аудиологии Харви Диллон отмечает, что опыт прослушивания музыки в таких устройствах действительно влияет на способность воспринимать «желаемую речь». Дети, которые испытывают трудности с освоением этого навыка, вынуждены использовать другие способы определять источник звука.

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Школьники, сталкивающиеся с такой проблемой, также испытывают сложности с чтением и правописанием, а также с трудом различают изменения в тоне речи. Например, им сложно распознать сарказм и другие невербальные сигналы.

Однако опрошенные The Guardian эксперты отметили, что на данный момент у научного сообщества недостаточно исследовательских данных, чтобы уверенно утверждать о наличии такой связи. По их мнению, это гипотеза, которая нуждается в проверке, несмотря на убежденность некоторых специалистов в существовании этой зависимости.