Мыши умеют оказывать «первую помощь» сородичам

Ли Чжан из Университета Южной Калифорнии и его коллеги сняли на видео поведение мышей, которых помещали в одну клетку с сородичами без сознания. Они пытались оказать «первую помощь», передает New Scientist.

Отмечается, что в ходе эксперимента мыши почти половину времени, проведенного в одной клетке с сородичами под анестезией, тратили на взаимодействие с ними. Всего они проводили в клетке по 13 минут.

«Мыши начинали с обнюхивания, потом переходили к ухаживанию и очень интенсивному физическому взаимодействию. Они открывали рот животного и вытаскивали его язык», — рассказал Чжан. По словам ученых, мыши также облизывали глаза сородича без сознания и прикусывали его в области рта. Они пытались достать язык в более чем 50% случаев.

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В ходе отдельного эксперимента ученые также поместили в рот мыши без сознания пластиковых шарик. Животным в сознании в 80% случаев удавалось его достать. «Если бы мы расширили период наблюдения, то, возможно, процент успеха был бы еще выше», — отмечает один из исследователей Хуэйчжун Тао.

Кроме того, по данным ученых, мыши, за которыми ухаживали их сородичи, просыпались и начинали ходить быстрее, чем те, кому не оказывалась «первая помощь». При этом как только обездвиженные животные реагировали на действия мышей в сознании, те замедлялись и вскоре прекращали ухаживать за сородичем.

Мыши-опекуны также тратили больше времени на уход за грызунами без сознания, если до этого они были с ними знакомы, чем если бы они ранее не встречались.

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Чжан и его коллеги установили, что такое поведение обусловлено нейронами, выделяющими окситоцин, в миндалине и гипоталамусе мозга. Окситоцин участвует в других видах поведения, связанных с заботой, у широкого круга позвоночных, отмечает New Scientist.

Чжан и его коллеги считают, что такое поведение у мышей является врожденным, а не приобретенным, отчасти потому, что все подопытные животные были возрастом от двух до трех месяцев и не могли видеть подобное поведение у других мышей раньше.