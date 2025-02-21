Ученые связали употребление добавок для наращивания мышечной массы с психическим расстройством

Группа ученых из Канады, Франции и США выяснила, что протеиновые коктейли, смеси, употребляемые перед тренировкой, и другие добавки могут быть связаны с расстройством восприятия собственного тела у подростков и молодежи. Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, в ходе исследования ученые проанализировали данные 2731 участника в возрасте от 16 до 30 лет, которые были собраны в рамках другого канадского исследования о расстройствах пищевого поведения, поведении, связанном с наращиванием мышечной массы, восприятии тела и социальном здоровье.

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Исследователи проанализировали рассказы участников об использовании добавок и сопоставили их с сообщениями о симптомах мышечной дисморфии — навязчивой идеи о недостаточно развитой мускулатуре.

«Использование шести различных пищевых добавок, предназначенных для наращивания мышечной массы, было связано с более выраженными симптомами мышечной дисморфии. Сюда входили сывороточный протеиновый порошок и креатин. Оба они широко используются среди молодежи, пытающейся нарастить мышечную массу», — рассказал ведущий автор исследования Кайл Гансон из Университета Торонто.

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В исследовании также отмечается взаимосвязь между употреблением добавок и чрезмерным времяпрепровождением в спортзале и зацикленностью на приеме пищи. Причем эти симптомы усиливались по мере увеличения количества используемых добавок.

Авторы исследования подчеркнули, что оно является наблюдательным, то есть сложно сказать, усиливало ли употребление добавок симптомы мышечной дисморфии или люди с более выраженными симптомами мышечной дисморфии с большей вероятностью принимали больше добавок.