В России вырос спрос на страхование от терактов и диверсий

В 2025 году в России вырос спрос на страхование от террористических атак и диверсий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей страховых компаний.

По данным издания, увеличение спроса связано в частности с атаками беспилотников. В компании «Югория» отмечают, что востребованность такого рода страховок особенно заметна в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. За первые два месяца 2025 года спрос на страховки от терактов и диверсий вырос примерно на 30%, добавили в компании.

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Страховой брокер АСТ оценил увеличение спроса на такие страховки в 40%. Также большую заинтересованность россиян в этом типе страхования зафиксировали в компаниях СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия» и «Согласие». Кроме того, в «Росгосстрахе» отметили, что большинство крупных компания собираются или уже включили подобные риски в свои договоры.

Как сообщает «Коммерсантъ», клиенты страховых компаний стали чаще запрашивать увеличение лимитов по страховкам от терактов и диверсий. Если в прошлом году такие лимиты оценивались в среднем в 10% от вероятного убытка, то сейчас они стали доходить до 100%.

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Совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков рассказал изданию, что ущерб от атаки беспилотников может оказаться больше, чем от техногенных катастроф.

«Коммерсантъ» отмечает, что формирование тарифов для каждого отдельного клиента зависит в том числе от вида деятельности, которой занимается та или иная компания. При этом ее удаленность от зоны боевых действий в Украине играет меньшую роль. К примеру, атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России происходят чаще, чем на другие объекты.