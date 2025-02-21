EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В России вырос спрос на страхование от терактов и диверсий

22:31 21.02.2025

В 2025 году в России вырос спрос на страхование от террористических атак и диверсий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей страховых компаний.

По данным издания, увеличение спроса связано в частности с атаками беспилотников. В компании «Югория» отмечают, что востребованность такого рода страховок особенно заметна в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. За первые два месяца 2025 года спрос на страховки от терактов и диверсий вырос примерно на 30%, добавили в компании.

Здесь правят женщины
Здесь правят женщины
В этой деревне почти нет мужчин, домашнего насилия и алкоголизма. Решения жительницы принимают все вместе
Мир8 минут чтения

Страховой брокер АСТ оценил увеличение спроса на такие страховки в 40%. Также большую заинтересованность россиян в этом типе страхования зафиксировали в компаниях СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия» и «Согласие». Кроме того, в «Росгосстрахе» отметили, что большинство крупных компания собираются или уже включили подобные риски в свои договоры.

Как сообщает «Коммерсантъ», клиенты страховых компаний стали чаще запрашивать увеличение лимитов по страховкам от терактов и диверсий. Если в прошлом году такие лимиты оценивались в среднем в 10% от вероятного убытка, то сейчас они стали доходить до 100%.

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

Совладелец страхового брокера Mainsgroup Сергей Худяков рассказал изданию, что ущерб от атаки беспилотников может оказаться больше, чем от техногенных катастроф.

«Коммерсантъ» отмечает, что формирование тарифов для каждого отдельного клиента зависит в том числе от вида деятельности, которой занимается та или иная компания. При этом ее удаленность от зоны боевых действий в Украине играет меньшую роль. К примеру, атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России происходят чаще, чем на другие объекты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования