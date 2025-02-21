Россиян предупредили о проблемах с обменом долларов старого образца

Российские банки вправе сами определять какую валюту они принимают на обмен, а власти страны, включая Центробанк, не имеют полномочий влиять на это решение. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, сложившуюся с обменом долларовых банкнот, выпущенных до 2013 года. Как отмечает агентство, проблемы с их обменом начали возникать осенью прошлого года. Тогда банки ряда стран начали отказываться принимать к обмену долларовые купюры старого образца.

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В частности, РБК писал, что в ноябре 2024 года долларовые банкноты номиналом 50 и 100 долларов, выпущенные до 2013 года, перестали принимать обменники в Турции. Как сообщалось, это могло быть связано с тем, что в страну ввезли около 600 миллионов фальшивых долларов.

В банках Объединенных Арабских Эмиратов также уже несколько месяцев принимают только купюры нового образца. Кроме того, сообщалось, что в странах Юго-Восточной Азии банки меняют доллары старого образца, но делают это по заниженному курсу.

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По словам Аксакова, некоторые российские банки также перестали принимать для обмена доллары, напечатанные до 2013 года. «Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет [старые доллары]. Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — отметил Аксаков.

«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — добавил он, предположив, что реальной причиной проблем с обменом долларов старого образца являются власти США, так как именно они как эмитент доллара устанавливают правила обращения валюты.