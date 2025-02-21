EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили о проблемах с обменом долларов старого образца

10:30 21.02.2025

Российские банки вправе сами определять какую валюту они принимают на обмен, а власти страны, включая Центробанк, не имеют полномочий влиять на это решение. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, сложившуюся с обменом долларовых банкнот, выпущенных до 2013 года. Как отмечает агентство, проблемы с их обменом начали возникать осенью прошлого года. Тогда банки ряда стран начали отказываться принимать к обмену долларовые купюры старого образца.

Я уехала из России и стала таксисткой
Я уехала из России и стала таксисткой
Раньше я хорошо зарабатывала в айти, а теперь не всегда хватает на еду. Но я ни о чем не жалею
Общество9 минут чтения

В частности, РБК писал, что в ноябре 2024 года долларовые банкноты номиналом 50 и 100 долларов, выпущенные до 2013 года, перестали принимать обменники в Турции. Как сообщалось, это могло быть связано с тем, что в страну ввезли около 600 миллионов фальшивых долларов.

В банках Объединенных Арабских Эмиратов также уже несколько месяцев принимают только купюры нового образца. Кроме того, сообщалось, что в странах Юго-Восточной Азии банки меняют доллары старого образца, но делают это по заниженному курсу.

Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Американская пара хочет спасти мир от апокалипсиса
Они пытаются убедить всех рожать больше детей и донести это до Белого дома. Им помогает эстонский миллиардер
Мир19 минут чтения

По словам Аксакова, некоторые российские банки также перестали принимать для обмена доллары, напечатанные до 2013 года. «Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет [старые доллары]. Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — отметил Аксаков.

«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем. Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — добавил он, предположив, что реальной причиной проблем с обменом долларов старого образца являются власти США, так как именно они как эмитент доллара устанавливают правила обращения валюты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования