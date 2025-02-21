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Общество

Каждый проведенный перед экраном час увеличивает риск развития близорукости у детей

23:50 21.02.2025

Ученые из Кореи выяснили, что каждый час, который дети и подростки проводят перед экраном, повышает вероятность развития миопии, также называемой близорукостью, на 21%. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что в развитии миопии важную роль играет генетика, однако к факторам, повышающих риск развития заболевания, относятся также недостаточное пребывание на открытом воздухе и длительная концентрация внимания на близко расположенных объектах. Согласно прогнозам некоторых исследователей, к 2050 году 40% детей и подростков будут страдать миопией.

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Корейские ученые проанализировали 45 предыдущих исследований с участием 335 524 человек, в которых изучалось использование цифровых экранных устройств: мобильных телефонов, игровых приставок и телевизоров. По их мнению, для тех, кто уже страдал этим заболеванием, дополнительный час ежедневного времени перед экраном был связан с повышением вероятности дальнейшего ухудшения близорукости на 54%.

Кроме того, по словам исследователей, риск развития миопии резко возрастает по мере увеличения ежедневного времени, проведенного перед экраном: при использовании устройства в течение одного часа в день вероятность развития миопии увеличивается на 5%, а при использовании устройства в течение четырех часов в день — на 97%.

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Исследователи добавили, что по истечении этого срока вероятность растет медленнее, в то время как четкой связи с миопией при использовании экрана менее одного часа в день не наблюдается. Это позволило предположить, что существует «порог безопасности».

При этом в исследовании сказано, что у него есть несколько ограничений. К примеру, некоторые работы, которые использовали корейские ученые, основаны на рассказах самих участников. Также исследователи не учитывали другие действия, которые люди могли совершать вблизи глаз и из-за этого подолгу фокусироваться на объектах.

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