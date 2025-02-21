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Общество

СМИ назвали число госпитализированных за время войны российских солдат

19:26 21.02.2025

Бывший командир отделения эвакуации раненых 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Жиляев передал журналистам «Радио Свобода» базу пациентов Главного военно-медицинского управления Минобороны (ГВМУ), в которой содержится информация о 166 тысячах пациентов, которые были госпитализированы с января 2022 по середину июня 2024 года. «Радио Свобода» верифицировало базу ГВМУ с помощью страниц военных в соцсетях и публикаций в СМИ и опубликовало первое исследование на основе этих данных. Издание планирует выпустить еще две части, а потом открыть общий доступ, заменив имена и фамилии на номера.

Алексей Жиляев предположил, что базу ГВМУ формируют по сообщениям от госпиталей. Затем, по его словам, эту базу рассылают «по армиям, а оттуда уже по требованию в медслужбы дивизий», чтобы подразделения могли найти своих бойцов, убывших на лечение.

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Рядовых, сержантов, матросов и старших матросов в базе ГВМУ около 134 тысяч. Офицеров армии и флота — около 13,5 тысяч. Издание отметило, что число раненых офицеров резко сократилось осенью 2022 года, когда на фронте удалось наладить связь, а Украина получила американские системы HIMARS.

Более 3200 диагнозов в базе содержат слово «ампутация», при этом во многих случаях таким пациентам медики присваивают «легкую» степень тяжести. Например, журналисты нашли военного Артура Егорова, который лишился ноги, но числится в базе «легко раненым».

Чаще всего в диагнозах упоминается фраза «осколочное ранение», таких записей около 70 тысяч, при этом огнестрельных ранений около 20 тысяч. 43 тысячи ранений записаны как слепые, а 13 тысяч — проникающие. Руки и ноги упоминаются больше 100 тысяч раз. Жиляев комментирует, что самый частый тип ранений — «осколочные по рукам и ногам».

Исследователи отметили, что число раненых в состоянии легкой и средней степени тяжести можно объяснить изменениями на фронте. При этом число тяжелораненых от месяца к месяцу остается стабильным. Жиляев объяснил это плохой системой эвакуации военных в тяжелом состоянии. 

«Радио Свобода» обнаружило резкий рост числа раненых старше 50 лет. Они подсчитали, что в марте 2022 года возрастных военных было около 1,3 процента от общего числа раненых, в апреле 2024 их число превысило 11 процентов.

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Журналисты подчеркнули, что база не позволяет узнать точное число раненых участников полномасштабного вторжения в Украину, потому что в нее не попадают легкораненые, которых отправляют обратно на фронт после недолгого восстановления в полевых госпиталях.

Авторы исследования отмечают, что по этим данным нельзя судить и о числе погибших, потому что в некоторых случаях большое число эвакуированных раненых связано с уменьшением числа погибших — и наоборот. Также журналисты сообщили, что в базе попадают служащие, не участвующие в войне, но их количество можно считать примерно одинаковым каждый год.

Бывший военный медик Алексей Жиляев уехал из России в августе 2024 года и запросил политическое убежище во Франции. В декабре «Радио Свобода» опубликовало интервью с Жиляевым, в котором он объяснил, что выступал против полномасштабного вторжения в Украину и стал военным врачом, потому что хотел «спасать людей». Журналисты подчеркнули, что не могут подтвердить или опровергнуть слова Жиляева, а его показания проверяют французские власти.

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