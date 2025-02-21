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Политика

Еще один соратник Трампа сделал похожий на нацистское приветствие жест

12:46 21.02.2025

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон на Конференции консервативных политических действий призвал собравшихся не отступать и бороться, а затем вскинул правую руку вверх. Этот жест был похож на нацистское приветствие, но «не выглядел так вызывающе» как жест Илона Маска, пишет The Independent. 

«Единственный вариант их победы — если мы отступим. Но мы не отступим, мы не сдадимся, мы не уйдем. Сражаться, сражаться, сражаться», — сказал со сцены Бэннон, затем он вскинул руку вверх, а после паузы добавил: «Аминь».

Бэннон также призвал Трампа баллотироваться на третий срок заявив, что такие лидеры, как он, появляются в истории лишь дважды, пишет The Independent. 

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«Нацизм официально захватил Республиканскую партию. У немногих оставшихся консерваторов есть выбор: либо выйти из партии и помешать ей, либо стать ее соучастниками», — прокомментировал случившееся президент Project Liberal Джошуа Рид Икл. Его проект борется с авторитаризмом. 

В свою очередь, националист Ник Фуэнтес назвал жесты Бэннона и Маска «римскими приветствиями», но даже он считает происходящее «нездоровым».  «Даже для такого парня, как я, это становится немного неловко!» — написал Фуэнтес в соцсети X.

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Стив Бэннон был советником Дональда Трампа во время его первого срока в 2017 году и тогда его считали одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне. Позже он отказался дать показания в рамках расследования штурма Капитолия в 2021 году и в 2024 году был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу. 

В конце января Илон Маск, стоя на арене Capital One в Вашингтоне, поблагодарил собравшихся за то, что они отдали свой голос за Трампа, ударил себя в грудь и вскинул правую руку вверх, а затем повторил этот жест. 

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