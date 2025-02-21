Единоросс предложил запретить эмигрировавшим россиянам участвовать в выборах

Депутат законодательного собрания Колымы от «Единой России» Эдуард Козлов заявил в интервью «Вечернему Магадану», что россиян, которые уехали из страны во время войны в Украине и не захотели отправляться на фронт, нужно лишить избирательного права. На это обратило внимание издание The Moscow Times.

«Если человек в то время, когда он был необходим Родине для защиты, покинул ее, то он является трусом и предателем, и по возвращению обратно этот человек должен быть лишен многого, например, избирательного права. Ведь, когда страна выбирает новый путь, решение о ее выборе должны принимать те, кто защищал или защищает ее, те, кто старался сохранить свою страну, бился за нее с врагами», — заявил Козлов, рассуждая о том, кого стоит поздравлять с Днем защитника Отечества, а кого нет.

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По его словам, люди, которые «сбежали» из России и «бросили ее на произвол судьбы», не имеют права влиять на ее будущее. Кроме того, единоросс заявил, что люди, которые не прошли срочную службу в армии являются изгоями. «Раньше считалось, что не служить в армии — это позор самому человеку и его семье», — утверждает Козлов.

По его словам, в 1990-е годы россияне наблюдали за «разрушением страны», а также забыли о таком понятии, как идеология. «Но радует то, что в последние десятилетия понятие “Родина” и все, что с ней связано — уважение, любовь, преданность к ней и прочее, — возрождается», — добавил Козлов.

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