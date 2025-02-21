Десятки тысяч человек могут подневольно работать в мошеннических колл-центрах

В Мьянме в мошеннических колл-центрах, контролируемых китайскими организованными преступными группировками, могут против своей воли находиться десятки тысяч человек, которых заставляют заниматься телефонным мошенничеством. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, заявил главы таиландского агентства по борьбе с торговлей людьми Тхатчай Питанилабут.

«Это может быть 30 тысяч, 50 тысяч, может быть, 100 тысяч», — сказал он, добавив, что среди удерживаемых там людей представители более 30 национальностей, хотя большинство из них граждане Китая. Тхатчай рассказал, что власти Таиланда в последние недели начали масштабную операцию по борьбе с мошенническими центрами, прекратив трансграничные поставки электроэнергии и топлива.

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Как пишет Guardian, по данным ООН, преступным группировкам удалось заманить в Мьянму обещаниями комфортной офисной работы с хорошей зарплатой сотни тысяч человек. По прибытии их удерживают силой, заставляя участвовать в онлайн-мошенничествах, жертвами которых становятся люди по всему миру. Люди, которым удалось покинуть Мьянму, рассказали об избиениях и пытках электрическим током, а также демонстрировали следы насилия на своих телах.

Тем не менее власти Таиланда говорят, что будут внимательно рассматривать такие заявления, чтобы отличить жертв обмана от тех, кто занимался мошенничеством добровольно. «Некоторые из них добровольно едут туда и работают, пытаются обмануть других людей, получить много денег и вернуться», — пояснил Тхатчай.

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В январе жертвой кибермошенников из Мьянмы едва не стала премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават. Она рассказала, что злоумышленники подделали голос лидера другого государства с помощью нейросети и пытались убедить ее сделать крупное пожертвование из бюджета страны.