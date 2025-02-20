Сыворотка для ресниц с маркетплейса обошлась москвичке в полмиллиона рублей

В Москве местная жительница обратилась в полицию после того, как с ее карты списали в тысячу раз большую сумму, чем она планировала заплатить за покупку косметического средства на одном из сетевых маркетплейсов. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

По его словам, женщина купила в сети сыворотку для ресниц за 450 рублей, использовав для оформления покупки мобильное приложение. «После того как она забрала заказ, женщина обнаружила, что с ее карты пропали 447 тысяч рублей. Зайдя в банковское приложение, она выяснила, что деньги списались за сыворотку», — рассказал собеседник агентства.

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В октябре 2024 года жительница Ярославля попыталась отменить заказы на общую сумму 180 тысяч рублей, сделанные ею всего за одну ночь. В сети распространилось записанное ей видео, в котором девушка рассказывает, что страдает лунатизмом и делает заказы, не отдавая себе в этом отчета.

«Я покупаю товары ночью и не помню, что со мной происходит», — заявила девушка, добавив, что по утрам она «периодически находит» у себя «кучу заказов, списанные деньги с карты и кучу доставок». По ее словам, раньше это ее не беспокоило, потому что «это было по минимуму».

Она также показала, что именно последний раз заказала во сне. Так, в заказе оказались несколько упаковок по 100 таблеток для посудомоечной машины, несколько упаковок с пятновыводителем, несколько ковриков, сушилка для посуды и другие товары. «Куда столько всего мне девать? Я правда не знаю, что с этим делать», — прокомментировала заказ сама покупательница.