Релокантам пригрозили последствиями за участие в антироссийских акциях

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев пригрозил релокантам, которые участвуют в антироссийских акциях, наказанием. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пискарев рассказал, что 22-24 февраля у посольств России в разных странах должны пройти акции по сбору средств для Украины. По мнению парламентария, российских релокантов, которые переехали после начала войны, «снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами».

«Отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России и “войну до последнего украинца”. Одновременно они подставляют под удар массовку из релокантов, которые, может быть, и рады были бы вернуться домой, но, после участия в подобных противоправных действиях, рискуют быть наказанными», — пишет Пискарев.

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Кроме того, он добавил, что подобные акции координируются «предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций», и напомнил, что, за сотрудничество ними по российским законам предусмотрена строгая ответственность.

В октябре 2024 года стало известно, что власти подготовили законопроект, который позволит привлекать к административной ответственности уехавших россиян, а также арестовывать их имущество на стадии заведения дела. При этом, как сообщалось, в документе прописано, что повестки и извещения россиянам, которые находятся за пределами страны, можно будет отправлять по электронной почте или в смс. СМИ писали, что эти поправки позволят властям массово штрафовать за административные нарушения релокантов, не загружая при этом суды.

