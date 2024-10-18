Власти разработали механизм массовых репрессий против уехавших россиян

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет привлекать к административной ответственности уехавших россиян и арестовывать их имущество уже на стадии заведения дела, пишет «Агентство».

Согласно документу, повестки и извещения лицам, которые находятся за пределами России, можно будет отправлять по электронной почте или телефону. Таким образом, как отмечает издание, власти смогут массово штрафовать за административные нарушения релокантов, не загружая при этом суды.

По словам юристки «ОВД-Инфо» Евы Левенберг, отказ от извещения уехавших россиян о делах против них по месту регистрации или по последнему месту жительства поможет повысить «пропускную способность» судов и снизит бумажную волокиту.

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Сейчас в КоАП не предусмотрена административная ответственность для покинувших страну россиян. Если этот законопроект примут, то релокантов смогут привлекать за «административное правонарушение, направленное против интересов России».

В то же время в документе не прописаны статьи, по которым силовики смогут составлять протоколы на уехавших граждан. В первой версии этого законопроекта, который в 2023 году разработал Госсовет Татарстана, был четкий список статей. Тогда речь шла о распространении «фейков», оскорблении чиновников и президента, а также о возбуждении ненависти, призывах к нарушению территориальной целостности страны, «дискредитации» российской армии и призывах к санкциям.

По словам одного из авторов документа депутата Госсовета Татарстана Александра Чубарова, наказывать релокантов будут за «все административные правонарушения, направленные против интересов России».

При этом Левенберг обратила внимание, что непонятно, как власти будут доказывать нахождение человека за границей. «Если по уголовным делам таким доказательством служит справка от ФСБ, то с массовым применением административных норм это вряд ли возможно. Скорее всего, будет достаточно непроверяемой строчки в протоколе о том, что человек уехал из РФ. По качеству и наполнению административные материалы все ближе к художественной литературе», — отметила юристка.

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Кроме того, в документе говорится, что имущество уехавших из страны смогут арестовывать на стадии производства по делу. Пока арест имущества возможен только на стадии взыскания штрафа, пояснил «Агентству» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов. По его словам, если документ примут, то власти смогут арестовывать имущество на сумму, равную максимальному штрафу по административным статьям.

Какое именно имущество будут изымать у релокантов, совершивших административное правонарушение, направленное против интересов России, неясно. Юристка Александра Баева сказала изданию, что «есть указание на то, что это «вещи и документы»».

Внесенный законопроект также позволит привлекать к административной ответственности иностранцев, совершивших «правонарушение за рубежом». Из документа следует, что у иностранных граждан смогут изымать имущество в России, накладывать ограничения на счета и ценные бумаги, а также выносить решения о запрете на въезд в Россию и сделок с недвижимостью. При этом Смирнов отметил, что за повторные нарушения по некоторым статьям иностранцам могут грозить даже уголовные дела.