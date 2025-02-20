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Общество

Отрицающую существование украинцев методичку отправят в российские школы

17:39 20.02.2025

Министерство образования разработало новую методичку по истории «украинского вопроса». Ее цель — «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как пишет телеграм-канал, методичку уже презентовали в Москве. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что ее планируют разослать по учебным заведениям по всей России и в оккупированные украинские регионы, поскольку в учебниках «киевского режима» была якобы недостоверная информация.

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«Осторожно, новости» опубликовал скриншоты нескольких страниц методички. В ней говорится, что украинская армия якобы «готовила насильственную зачистку Донбасса», а действия ВСУ сравниваются с вторжением германских войск в СССР в 1941 году. Этим объясняется начало войны в 2022 году. Также в методчике сказано, что в Украине создали «анти-Россию» и замалчивали «подвиги советских героев» во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, утверждается, что Украина появилась в советские времена, а украинского народе не существовало. «Жители Украины — люди общей с нами истории, культуры, языка и судьбы. Ведь украинцы и русские — это только названия разные. А народ один», — написано в методичке.

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Телеграм-канал отмечает, что в ней также идет речь о «реабилитации бандеровщины» после распада Советского союза. Лозунг «Слава Украине! Героям слава», который стал особенно популярен с началом полномасштабного вторжения в 2022 году, сравнивается с немецким национал-социалистическим приветствием «Heil Hitler! Sieg Heil!». При этом ранее Русская служба Би-би-си рассказывала, что этот лозунг уходит корнями в XIX век, а большую популярность он впервые приобрел после Октябрьской революции.

По данным «Осторожно, новости», в методичке утверждается, что до 2014 года 80% населения Украины говорили на русском языке, а все главы государства «изначально русскоязычные и даже не владели украинским языком до вступления в должность».

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