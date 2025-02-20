EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Дополнительные выходные в мае повысили спрос на туризм у россиян

16:33 20.02.2025

Россияне активно бронируют туры на предстоящие выходные в мае, продолжительность которых увеличилась за счет переноса некоторых праздничных дат. Объем бронирований туров уже вырос на 68% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.ru.

«Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая, это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней. Кроме того, уже больше года мы видим тенденцию активного раннего бронирования. Туристы как можно раньше выкупают отели, которые им нравятся, а не ждут горящих предложений или скидок», — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Лидерам оппозиции пора заканчивать с митингами
Бывший дипломат Бондарев критикует Кара-Мурзу, Навальную и Яшина и призывает создать политическую партию
Политика5 минут чтения

По данным Travelata.ru, большая часть российских туристов собирается отдыхать в майские праздники за рубежом, несмотря на то, что стоимость тура по некоторым направлениям заметно выросла. Самым популярным направлением организованного туризма стала Турция — туда забронировали туры 57% россиян. Сообщается, что средняя стоимость турпакета выросла со 194 тысяч рублей до 237 тысяч рублей.

Вторым популярным направлением у россиян стал Египет. Средняя цена турпутевки в эту страну за год выросла с 204 тысяч рублей до 283 тысяч рублей. На третьем месте — Объединенные Арабские Эмираты, где средняя стоимость тура увеличилась с 242 тысяч рублей до 262 тысяч рублей. 

Аналитики подсчитали, что в местных курортах планируют отдохнуть только 6% россиян — этот показатель вдвое меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость путевок по России тоже увеличилась — с 76 тысяч рублей до 82 тысяч рублей, сообщили в Travelata.ru.

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась
Интернет и мемы11 минут чтения

Популярным направлением в России среди туристов стал город Сочи. Доля россиян, желающих там отдохнуть стабильна и составляет 20%, рассказали аналитики. На втором месте среди туристических городов Калининградская область с долей 16%. На третьем и четвертом местах — Адлер и Санкт-Петербург, куда собираются 13% россиян. Замыкает пятерку лидеров Москва, куда пришлось 12% бронирований туров.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 году местные и зарубежные туристы совершили по России рекордное за всю историю статистических наблюдений число поездок. По его словам, общее количество поездок иностранцев и россиян по России составило около 92 миллионов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования