Дополнительные выходные в мае повысили спрос на туризм у россиян

Россияне активно бронируют туры на предстоящие выходные в мае, продолжительность которых увеличилась за счет переноса некоторых праздничных дат. Объем бронирований туров уже вырос на 68% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.ru.

«Заметно влияет на спрос то, что удачно распределились выходные дни в начале мая, это позволяет туристам отправиться на полноценный отдых и не тратить много отпускных дней. Кроме того, уже больше года мы видим тенденцию активного раннего бронирования. Туристы как можно раньше выкупают отели, которые им нравятся, а не ждут горящих предложений или скидок», — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

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По данным Travelata.ru, большая часть российских туристов собирается отдыхать в майские праздники за рубежом, несмотря на то, что стоимость тура по некоторым направлениям заметно выросла. Самым популярным направлением организованного туризма стала Турция — туда забронировали туры 57% россиян. Сообщается, что средняя стоимость турпакета выросла со 194 тысяч рублей до 237 тысяч рублей.

Вторым популярным направлением у россиян стал Египет. Средняя цена турпутевки в эту страну за год выросла с 204 тысяч рублей до 283 тысяч рублей. На третьем месте — Объединенные Арабские Эмираты, где средняя стоимость тура увеличилась с 242 тысяч рублей до 262 тысяч рублей.

Аналитики подсчитали, что в местных курортах планируют отдохнуть только 6% россиян — этот показатель вдвое меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость путевок по России тоже увеличилась — с 76 тысяч рублей до 82 тысяч рублей, сообщили в Travelata.ru.

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Популярным направлением в России среди туристов стал город Сочи. Доля россиян, желающих там отдохнуть стабильна и составляет 20%, рассказали аналитики. На втором месте среди туристических городов Калининградская область с долей 16%. На третьем и четвертом местах — Адлер и Санкт-Петербург, куда собираются 13% россиян. Замыкает пятерку лидеров Москва, куда пришлось 12% бронирований туров.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2024 году местные и зарубежные туристы совершили по России рекордное за всю историю статистических наблюдений число поездок. По его словам, общее количество поездок иностранцев и россиян по России составило около 92 миллионов.

