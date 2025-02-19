EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Задержан заставивший жевать трусы девушку с инвалидностью блогер

21:08 19.02.2025

В подмосковном городе Видное задержали треш-стримера под псевдонимом «Дон Грязь», который во время эфира заставил девушку с инвалидностью жевать трусы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале и ТАСС.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих их честь и достоинство», — написала Волк. Она не назвала реальное имя блогера, однако отметила, что он родился в Смоленской области в 2001 году.

Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Российский бренд обвинили в краже культурного наследия Кыргызстана
Граждане республики требуют не присваивать их ценности. Хозяйка компании нагрубила в ответ, но извинилась
Интернет и мемы11 минут чтения

Отмечается, что полиция пришла к блогеру прямо во время трансляции. «Он и собранные полицейскими материалы были переданы в следственные органы для оценки и принятия процессуального решения», — добавила Волк.

В телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной также опубликован момент задержания. Будут ли блогера привлекать к ответственности и по какой статье, пока неизвестно.

Ранее телеграм-канал «360 ЧП» сообщил, что в Краснодаре во время треш-стрима блогера Ильи Бакалина избили мужчину с инвалидностью. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что нападавшим был знакомый блогера Ярослав Щетинин. 

НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя
НКВД «высосал из пальца» дело о свержении советского строя
Они расстреляли десятки человек, а через несколько лет признали, что это выдумка. Но один народ России почти исчез
Политика9 минут чтения

«Удар произошел из-за спины, я не ожидал этого. Да, я предлагал хайпануть, предлагал залететь в новостную ленту, но я не ожидал, что таким способом», — рассказал пострадавший.

Телеканал отмечает, что после этого началась драка. Однако, по данным РЕН ТВ, неясно, была ли она запланирована заранее или случилась спонтанно. Телеканал пишет, что подобные инциденты и раньше происходили в эфирах треш-стримеров. Их якобы устраивали ради донатов и привлечения внимания.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования