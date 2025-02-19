Задержан заставивший жевать трусы девушку с инвалидностью блогер

В подмосковном городе Видное задержали треш-стримера под псевдонимом «Дон Грязь», который во время эфира заставил девушку с инвалидностью жевать трусы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале и ТАСС.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором автор провоцировал гражданку на совершение действий, унижающих их честь и достоинство», — написала Волк. Она не назвала реальное имя блогера, однако отметила, что он родился в Смоленской области в 2001 году.

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Отмечается, что полиция пришла к блогеру прямо во время трансляции. «Он и собранные полицейскими материалы были переданы в следственные органы для оценки и принятия процессуального решения», — добавила Волк.

В телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной также опубликован момент задержания. Будут ли блогера привлекать к ответственности и по какой статье, пока неизвестно.

Ранее телеграм-канал «360 ЧП» сообщил, что в Краснодаре во время треш-стрима блогера Ильи Бакалина избили мужчину с инвалидностью. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что нападавшим был знакомый блогера Ярослав Щетинин.

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«Удар произошел из-за спины, я не ожидал этого. Да, я предлагал хайпануть, предлагал залететь в новостную ленту, но я не ожидал, что таким способом», — рассказал пострадавший.

Телеканал отмечает, что после этого началась драка. Однако, по данным РЕН ТВ, неясно, была ли она запланирована заранее или случилась спонтанно. Телеканал пишет, что подобные инциденты и раньше происходили в эфирах треш-стримеров. Их якобы устраивали ради донатов и привлечения внимания.