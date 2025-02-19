Пристававший к теннисистке мужчина пришел на матч к ней и довел ее до слез

Женская теннисная ассоциация WTA запретила посещать матчи мужчине, который преследовал британскую спортсменку Эмму Радукану во время турнира WTA 1000 в рамках Теннисного чемпионата Дубая. Организация заявила, что 17 февраля к Радукану подошел зритель, который «демонстрировал зацикленное поведение», а на следующий день он пришел к ней на игру и занял место в первых рядах.

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Во время игры с чешской теннисисткой Каролиной Муховой Эмма Радукану заметила мужчину, который приставал к ней днем ранее, сообщает The Athletic. Как пишет издание, после этого британская спортсменка в слезах подошла к судье, который объявил перерыв и связался с кем-то по рации. После этого охрана вывела мужчину с трибуны.

WTA отстранила мужчину от посещения всех мероприятий ассоциации на время внутреннего разбирательства. Ассоциация назвала безопасность игроков главным приоритетом и сообщила, что теперь «работает с Эммой и ее командой, чтобы обеспечить ее благополучие и предоставить всю необходимую поддержку».

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В 2022 году суд признал 35-летнего жителя Лондона Амрита Магара виновным в преследовании 19-летней Эммы Радукану и приговорил его к 18 месяцам обязательных работ, включая 200 часов неоплачиваемых работ. Также Магару запретили приближаться к спортсменке в течение пяти лет.

Амрит Магар несколько раз приходил к дому Радукану с 1 ноября по 4 декабря 2021 года. Однажды Магар прошел 37 километров до ее дома по карте, которую нарисовал сам. Во время других посещений он украсил гирляндой елку в ее саду, оставил цветы с запиской «Нечего сказать, но ты заслуживаешь любви», а также украл кроссовок с крыльца дома.