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Общество

Москвичам предсказали весну на несколько недель раньше обычного

19:21 19.02.2025

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в эфире телеканала «Москва 24», что метеорологическая весна в Москве начнется на две-три недели раньше положенного срока.

По его словам, обычно метеорологическая весна начинается в Москве 21 марта. Однако в этом году из-за того, что зимой в столице почти не было снега, в марте солнце не будет растапливать сугробы, а начнет сразу прогревать приземный воздух.

«Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы, и так называемая метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет… раньше срока. Хотя от весенних возвратов холодов, которые я вижу в апреле, никто не застрахован», — отметил Тишковец.

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В конце января стало известно, что в Московском зоопарке два гималайских медведя Аладдин и Бабуля ненадолго вышли из спячки из-за слишком теплой погоды зимой. Тогда в пресс-службе зоопарка сообщили, что медведи походили по своей берлоге и снова впали в спячку, поскольку вернулись холода.

Тогда же сообщалось о первом в сезоне травяном пожаре в Подмосковье, который также связали с аномальным потеплением. Его быстро потушили, в результате возгорания никто не пострадал.

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Кроме того, осенью прошлого года научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепление климата в России происходит быстрее, чем в остальном мире. По его словам, особенно это заметно в тропических и северных регионах. Там средняя годовая температура растет в 2,5 и 3,5 раза быстрее соответственно.

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