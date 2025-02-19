Силовики избили детей во время рейда в спортзал

Силовики ворвались в детскую академию единоборств и заставили детей лечь лицом в пол, утверждает краснодарское региональное издание «93.ru». Одного из подростков силовик ударил ногой в живот и лицо, отмечается в публикации издания.

Силовики пришли в спортзал во время тренировки 13 февраля — они заставили детей лечь на пол, сопротивлявшимся вооруженные люди нанесли удары ногами. Мать одного из детей рассказала «93.ru» о синяках под глазами, которые остались после этих действий. Она же рассказала, что «дети были напуганы так, что некоторых не могли успокоить даже дома».

Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей Я не смогла с этим мириться. Теперь я получаю угрозы, и мне не выплатили зарплату за несколько месяцев Общество 17 минут чтения

Родители и администрация не знают о том, к какому ведомству относятся пришедшие силовики, а также причину их визита. По информации родителей, руководство академии запросило эту информацию у полиции, но не получило ответа. Родители готовят обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором видно вооруженных людей в камуфляже, которые заставляют детей лечь на пол. Без ссылок на источники Baza называет этих людей силовиками и сообщает, что они искали в академии нелегальных мигрантов — в тексте поста информация названа «предварительной». По версии Baza, сначала они приехали на старый адрес академии, а актуальный узнали после того, как позвонили для «записи» на тренировку.

Меня избил муж, и я не буду об этом молчать Хочу, чтобы другие СВОшники знали, что наказание для них есть Общество 12 минут чтения

Силовики проверили документы у всех присутствовавших в здании — нелегальных мигрантов среди них не оказалось. Проект «Агентство» сообщает, что его сотрудники дозвонились до школы по одному из ее телефонов — ответивший мужчина рассказал, что передал информацию министру спорта Краснодарского края Серафиму Тимченко, он публично не высказывался об этом инциденте. Видео опубликовали родители с разрешения руководства академии, от дальнейших комментариев администрация отказалась.