Сбор IP-адресов россиян назвали нарушением тайны связи

Требование Роскомнадзора к провайдерам предоставлять данные об IP россиян и устройствах, с которых клиенты заходят в сеть, нарушит тайну связи, заявил оператор связи МТС в письме ведомству. Исполнение требования приведет к снижению надежности связи и росту затрат, процитировал отзыв компании РБК.

Проект приказа Роскомнадзора был опубликован в декабре. Согласно приказу, все операторы связи обязаны делиться информацией, позволяющей понять, с какого устройства и из какой географической локации каждый пользователь заходил в интернет. Также ведомство требует предоставлять ему уникальные номера устройств фильтрации запрещенного трафика, установленных по требованию властей «технических средств противодействия угрозам», ТСПУ.

РКН просит в течение суток сообщать ему по почте или в личном кабинете на сайте обо всех изменениях, происходящих с предоставляемыми данными.

Согласно тексту проекта приказа, под его действие попадают 1981 оператора связи, из которых у 493 на сетях стоят ТСПУ. Ведомство оценило затраты участников рынка на исполнение директивы в 389 миллионов рублей ежегодно.

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Необходимость делиться информацией чиновники объяснили желанием «эффективно выявлять» и блокировать интернет-трафик к запрещенным сайтам, а также желанием защитить граждан от мошенников.

МТС стал первым оператором, который раскритиковал приказ, пишет РБК. Оператор счел, что тайну связи представляет собой запрашиваемая ведомством информация об адресе и оборудовании абонентов. Этой информацией провайдер имеет право делиться только с согласия клиента, сообщил МТС. Оператор добавил, что в 95% случаев подключения пользователя к мобильному интернету невозможно определить, какое устройство он использовал — смартфон или компьютер.

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На исполнение приказа МТС понадобится полгода и «значительные затраты на модернизацию сети», процитировал РБК письмо оператора. Точно оценить финансовые затраты сейчас невозможно, в том числе из-за отсутствия на рынке большей части необходимого оборудования, сообщил МТС.

В Торгово-промышленной палате считают, что сбор информации для РКН приведет к росту расходов у бизнеса, «включая затраты на разработку новых и адаптацию существующих технических средств», сообщил РБК.

РКН в ответе на отзыв МТС заявил, что сбор данных об IP-адресах россиян не нарушает тайны связи. По версии ведомства, требование появилось из-за того, что провайдеры используют технологию двойной адресации, применяя одновременно протоколы IPv4 и IPv6, и ТСПУ не справляются с индентификацией пользователей, что «приводит к снижению эффективности ограничения трафика к противоправным ресурсам».

Представитель РКН заявил РБК, что новой версии приказа не будет, однако ведомство учтет «часть предложений, в том числе от компании МТС».