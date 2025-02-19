Рыбы могут различать людей по цвету одежды

Группа ученых из Германии выяснила, что дикие рыбы могут различать людей по разным цветам их одежды. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, исследование проводилось в водах Средиземного моря. На первом этапе один из исследователей в течение 12 дней приучала окуней двух видов следовать за ней, предлагая им пищу и поощряя тех, кто плыл за ней.

После этого к ней присоединялся еще один исследователь, который либо был одет в водолазный костюм того же цвета, либо имел снаряжение и одежду с нашивками другого цвета. В обоих случаях два дайвера уплывали в разных направлениях, а затем возвращались в исходную точку и повторяли все сначала.

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Исследователи провели по 30 опытов с каждым видом одежды и использовали видеозаписи для подсчета количества рыб, следующих за каждым дайвером. Оказалось, что когда дайверы были одеты в разную экипировку, оба вида рыб чаще следовали за первым исследователем, нежели за вторым.

«Они используют простые механизмы, которые применяют каждый день в своей жизни, и приспосабливают их для [распознавания] людей», — рассказал Маэлан Томасек, руководитель исследования из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии.

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Ученые добавили, что, поскольку у рыб не было опыта общения с людьми, вероятно, они использовали уже имеющиеся у них навыки, основанные на визуальных сигналах, чтобы различать дайверов.

The Guardian отмечает, что ранее ученые узнали о способности распознавать людей у домашних животных. Исследователи утверждают, что этот навык может быть связан с тем, что питомцы запоминают, от кого они могут что-то получить, например, лакомство, а кто представляет для них опасность. При этом об аналогичном навыке у диких животных известно гораздо меньше.