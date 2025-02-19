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Общество

Рыбы могут различать людей по цвету одежды

23:56 19.02.2025

Группа ученых из Германии выяснила, что дикие рыбы могут различать людей по разным цветам их одежды. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, исследование проводилось в водах Средиземного моря. На первом этапе один из исследователей в течение 12 дней приучала окуней двух видов следовать за ней, предлагая им пищу и поощряя тех, кто плыл за ней.

После этого к ней присоединялся еще один исследователь, который либо был одет в водолазный костюм того же цвета, либо имел снаряжение и одежду с нашивками другого цвета. В обоих случаях два дайвера уплывали в разных направлениях, а затем возвращались в исходную точку и повторяли все сначала.

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Исследователи провели по 30 опытов с каждым видом одежды и использовали видеозаписи для подсчета количества рыб, следующих за каждым дайвером. Оказалось, что когда дайверы были одеты в разную экипировку, оба вида рыб чаще следовали за первым исследователем, нежели за вторым.

«Они используют простые механизмы, которые применяют каждый день в своей жизни, и приспосабливают их для [распознавания] людей», — рассказал Маэлан Томасек, руководитель исследования из Института поведения животных имени Макса Планка в Германии.

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Ученые добавили, что, поскольку у рыб не было опыта общения с людьми, вероятно, они использовали уже имеющиеся у них навыки, основанные на визуальных сигналах, чтобы различать дайверов.

The Guardian отмечает, что ранее ученые узнали о способности распознавать людей у домашних животных. Исследователи утверждают, что этот навык может быть связан с тем, что питомцы запоминают, от кого они могут что-то получить, например, лакомство, а кто представляет для них опасность. При этом об аналогичном навыке у диких животных известно гораздо меньше.

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