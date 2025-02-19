Россияне рассказали о раздражителях в рабочих переписках

Россияне не одобряют рабочие сообщения в нерабочее время и ошибки в переписках, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Голосовые и англицизмы также вошли в список раздражителей.

Как утверждают «РИА Новости», исследование проводилось во «всех регионах России», в нем приняли участие более трех с половиной тысяч человек. Респондентов спрашивали, с кем они чаще всего переписываются по работе, а также просили отметить, что их больше всего раздражает во время ведения рабочей переписки.

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Самым раздражающим фактором оказались сообщения в нерабочее время и грамматические ошибки — эти варианты выбрали 40% опрошенных. Следующим раздражителем оказалось долгое ожидание ответа, его отметили 36%. Также в популярных ответах оказались голосовые сообщения, неопределенные или отсутствующие дедлайны, избыток смайликов и англицизмы, в качестве примеров последних в тексте статьи приведены «асап» и «отфидбечить».

Чаще всего работники используют переписки для общения с руководителями и коллегами из своего отдела — так ответили 19% опрошенных. 18% через переписки поддерживают связь с коллегами из других отделов. Реже всего письменную форму общения используют для разговора с представителями СМИ, а также для поддержания связей со спонсорами и инвесторами.

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