СМИ: Россия наращивает нефтяной флот на Тихом океане

Россия активно ищет способы обойти санкции США против своего теневого флота, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного еженедельного мониторинга. За прошедшие три с половиной недели российскую нефть из тихоокеанского порта Козьмино перевозили 16 танкеров — ни один из них не входит в санкционные списки.

При этом 8 из этих танкеров ранее никогда не перевозили местный бренд нефти ESPO из российского порта в Приморском крае. Эксперты Bloomberg считают, что это свидетельствует о том, что экспорт из России остается устойчивым, а грузоотправители и трейдеры успешно обходят наложенные санкции.

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Суда-«новички» российского теневого флота ходят под флагами Панамы, островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути, все отправления кроме одного предназначались для портов в Китае. Компании-покупатели зарегистрированы в Шанхае, Гонконге и на Сейшельских островах.

Bloomberg отмечает, что сразу после расширения санкций против российского теневого флота ставки фрахта кораблей для перевозок по маршруту Козьмино-Азия были нестабильными, но сейчас стабилизируются. В настоящий момент они превышают аналогичные показатели до 10 января больше, чем в 3 раза, однако значительно снизились по сравнению с пиковыми ценами сразу после введения новых ограничений.

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Уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против кораблей и операторов российского теневого флота 10 января — находящиеся в санкционном списке корабли запрещено разгружать в иностранных портах, если они были зафрахтованы после этой даты. Санкции введены из-за попыток России обходить установленный странами «большой семерки» и ЕС «нефтяной потолок» — максимальную цену на российские нефтепродукты, выше которой, по задумке авторов «потолка», она не должна продаваться в третьих странах.