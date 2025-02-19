EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стало известно число получателей российских «золотых виз»

10:00 19.02.2025

За два года действия программы российских «золотых виз» заявки на получение подали 40 иностранцев из 14 стран, 23 заявки были одобрены, сообщили в Минэкономразвития. «Золотые визы» даются за инвестиции и с января 2023 по февраль 2025 года они помогли привлечь в экономику России 2,66 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве. Сумма оказалась в несколько раз меньше ожидаемой, отмечает РБК.

Среди подавших заявления на визу инвестора есть граждане Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана, сообщили изданию в министерстве. Общее число инвесторов, получивших вид на жительство, по данным МВД на конец прошлого года, составляло десять человек.

Минэкономразвития только за первый год действия «золотых виз» рассчитывало получить с их помощью до 12 миллиардов рублей инвестиций в экономику, а затем ежегодно по 40 миллиардов, пишет РБК. Министерство предложило программу летом 2022 года, через полгода она начала работать и иностранцы-инвесторы вместе с семьями получили возможность сократить процесс получения ВНЖ в России с полутора лет до полугода.

Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Я служила в военной полиции Израиля, а теперь работаю визажистом в России
Многие не поняли мой выбор, но я наконец нашла свое дело
Общество12 минут чтения

Существует три критерия для «золотой визы». Иностранец может до подачи заявления на ВНЖ вложить минимум 15 миллионов рублей в «социально значимые региональные проекты» либо 30 миллионов рублей в действующую как минимум три года и заплатившую как минимум шесть миллионов рублей налогов российскую компанию. Иностранец также может открыть собственное юрлицо, которое до подачи на ВНЖ обязано проработать два года и заплатить от четырех миллионов рублей налогов. Третий вариант — купить недвижимость в новостройке не старше трех лет общей кадастровой стоимостью от 25 миллионов рублей и владеть этой недвижимостью не менее года.

Больше всего заявок на «золотую визу» поступило в 2023 году — 24, уточнили в министерстве. Чаще всего заявки подавали иностранцы, инвестировавшие в российское юрлицо более 30 миллионов рублей — 21 раз. Всего один человек вложил деньги в социально значимый проект.

Летом 2022 года замглавы министерства Дмитрий Вольвач говорил, что ожидает в первый год действия программы 300–400 заявок от иностранных инвесторов, а через три года — от 600 ежегодно.

Я уехал из России и пробрался в США через стену
Я уехал из России и пробрался в США через стену
Мне пришлось продать бизнес, нелегально работать в Корее, а сейчас я кассир. Но оно того стоило
Общество8 минут чтения

На числе заявок сказались риски попасть под международные санкции, а также денежно-кредитная политика в России, «которая явно сейчас не способствует росту предпринимательской активности», объяснил главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. По его мнению, увеличению числа заявок помогли бы соглашения с инвесторами об избежании двойного налогообложения.

В ИПЭИ РАНХиГС требования к получателям «золотых виз» назвали высокими, сопоставимыми с другими странами, в том числе европейскими и азиатскими. Однако, получая ВНЖ, например, в Испании, инвестор имеет возможность пользоваться развитой инфраструктурой Евросоюза, а получая ВНЖ в Объединенных Арабских Эмиратах — комфортными налоговыми условиями, сказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования