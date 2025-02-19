Стало известно число получателей российских «золотых виз»

За два года действия программы российских «золотых виз» заявки на получение подали 40 иностранцев из 14 стран, 23 заявки были одобрены, сообщили в Минэкономразвития. «Золотые визы» даются за инвестиции и с января 2023 по февраль 2025 года они помогли привлечь в экономику России 2,66 миллиарда рублей, уточнили в ведомстве. Сумма оказалась в несколько раз меньше ожидаемой, отмечает РБК.

Среди подавших заявления на визу инвестора есть граждане Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана, сообщили изданию в министерстве. Общее число инвесторов, получивших вид на жительство, по данным МВД на конец прошлого года, составляло десять человек.

Минэкономразвития только за первый год действия «золотых виз» рассчитывало получить с их помощью до 12 миллиардов рублей инвестиций в экономику, а затем ежегодно по 40 миллиардов, пишет РБК. Министерство предложило программу летом 2022 года, через полгода она начала работать и иностранцы-инвесторы вместе с семьями получили возможность сократить процесс получения ВНЖ в России с полутора лет до полугода.

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Существует три критерия для «золотой визы». Иностранец может до подачи заявления на ВНЖ вложить минимум 15 миллионов рублей в «социально значимые региональные проекты» либо 30 миллионов рублей в действующую как минимум три года и заплатившую как минимум шесть миллионов рублей налогов российскую компанию. Иностранец также может открыть собственное юрлицо, которое до подачи на ВНЖ обязано проработать два года и заплатить от четырех миллионов рублей налогов. Третий вариант — купить недвижимость в новостройке не старше трех лет общей кадастровой стоимостью от 25 миллионов рублей и владеть этой недвижимостью не менее года.

Больше всего заявок на «золотую визу» поступило в 2023 году — 24, уточнили в министерстве. Чаще всего заявки подавали иностранцы, инвестировавшие в российское юрлицо более 30 миллионов рублей — 21 раз. Всего один человек вложил деньги в социально значимый проект.

Летом 2022 года замглавы министерства Дмитрий Вольвач говорил, что ожидает в первый год действия программы 300–400 заявок от иностранных инвесторов, а через три года — от 600 ежегодно.

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На числе заявок сказались риски попасть под международные санкции, а также денежно-кредитная политика в России, «которая явно сейчас не способствует росту предпринимательской активности», объяснил главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. По его мнению, увеличению числа заявок помогли бы соглашения с инвесторами об избежании двойного налогообложения.

В ИПЭИ РАНХиГС требования к получателям «золотых виз» назвали высокими, сопоставимыми с другими странами, в том числе европейскими и азиатскими. Однако, получая ВНЖ, например, в Испании, инвестор имеет возможность пользоваться развитой инфраструктурой Евросоюза, а получая ВНЖ в Объединенных Арабских Эмиратах — комфортными налоговыми условиями, сказал старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин.