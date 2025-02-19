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Политика

Политику Путина сравнили с игрой в покер 

13:54 19.02.2025

Судя по сообщениям российской пропаганды и отчаянию некоторых европейцев после переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде, Владимир Путин никогда не был ближе к победе в войне с Украиной, пишет The Economist. Однако в статье подчеркивается, что, спустя три года после полномасштабного российского вторжения, все еще неясно, что означает «победа», и цели самого Путина ее автор считает неясными.

В материале The Economist говорится, что у президента США Дональда Трампа нет четкого плана по завершению российско-украинского конфликта, а его варианты варьируются от сокращения поддержки Украины до увеличения военной помощи  Киеву и новых санкций против России. 

На переговорах в Саудовской Аравии делегации США и России договорились о серии переговоров по Украине и «взаимным геополитическим интересам». Кроме того, стороны объявили о подготовке к личной встрече Трампа и Путина. Эти переговоры вполне устраивают Путина, отмечает The Economist. 

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По словам американского чиновника, который пожелал сохранить анонимность, Трамп рассматривает переговоры как способ положить конец «нелепой» войне, а Путин, в свою очередь, видит в них «этап в более крупном конфликте». По мнению собеседника издания, Путин считает, что у него больше выносливости, чем у Украины или НАТО. 

«Как игрок в покер, господин Путин преуспевает в проецировании уверенности и силы. Однако на самом деле его карты не так сильны, как он хотел бы, чтобы думали его оппоненты, в то время как окончание войны может создать для него сложности внутри страны», — цитирует чиновника издание. 

Российская армия показала удручающе результаты на поле боя, продолжает The Economist. Издание приводит подсчеты британских источников, согласно которым в апреле 2022 года, после отступления России с севера Украины, Кремль оккупировал 19,6% украинской территории, а потери российской армии убитыми и ранеными оценивались примерно в 20 тысяч человек, а сейчас Москва контролирует 19,2% территории, а потери армии составили уже 800 тысяч человек.

Кроме того, как отмечается в статье, к апрелю у России могут закончиться танки Т-80, при этом набор контрактников становится все дороже, а всеобщая мобилизация — была бы политически рискованным шагом. В то же время опросы общественного мнения показывают, что россияне хотят окончания войны, добавляет издание. 

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Экономика России также находится не в лучшем состоянии, хотя она и выдержала «санкционный удар», пишет The Economist, отмечая, что это стало возможным, в частности, благодаря профессионализму Центробанка и высоким ценам на сырьевые товары. Однако перераспределение ресурсов из производственных секторов в военный комплекс спровоцировало двузначную инфляцию, а процентная ставка ЦБ выросла до 21%. 

Все перечисленные уязвимости говорят о том, что сейчас самое худшее время для США, чтобы идти на быстрые уступки Кремлю. «Мы наконец-то выводим Путина в положение, в котором мы хотели, чтобы он находился в течение трех лет. Было бы ужасно стыдно, если бы мы позволили ему вырвать победу», — рассуждает неназванный американский чиновник.

С ним согласен политолог, глава аналитического центра Re:Russia Кирилл Рогов. Он также считает, что санкции и постепенное снижение цен на товары из России, включая сталь и сельскохозяйственную продукцию, ограничат возможности Кремля к агрессии.

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