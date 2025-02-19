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Общество

Полицейские угрозами заставили россиянина вступить в штаб Навального ради сбора информации

17:45 19.02.2025

Полицейские на протяжении почти 10 лет угрожали жителю Мурманска Артему Константинову уголовным делом и заставили его вступить в местный штаб Алексея Навального, чтобы получать оттуда информацию. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на рассказы окружения Константинова.

Как пишет телеграм-канал, на Константинова хотели завести уголовное дело из-за переписки с представителями запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». По словам его друзей, Константинов не собирался никуда вступать. Однако в 2017 году его начали шантажировать полицейские.

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«Артем рассказывал, что полицейские несколько раз вывозили его в лес и избивали. Годами человека фактически доводили до самоубийства. В штабе его считали подментованным и вскоре запретили сотрудничать с ними из-за подозрений», — рассказал неназванный друг Константинова.

Бывшая глава штаба и правозащитница Виолетта Грудина отметила, что Константинов не был сотрудником штаба, но «помогал первое время». По ее словам, он сам признался в сотрудничестве с полицией, «потому что не хотел никого подставлять». «На него сильно давил центр „Э“», — добавила Грудина.

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После этого, по словам друзей Константинова, его пытались заставить вступить в другие запрещенные в России организации, однако он отказался. Его окружение считает, что именно после этого на Константинова завели уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК).

По данным «Осторожно, новости», Константинова задержали летом 2022 года, когда он пришел в институт на экзамен. После задержания он рассказал, что силовики провели обыск в его квартире, а также избивали его и требовали сознаться в работе на СБУ. Константинова отчислили из института, а в феврале 2025 года приговорили к 13 годам колонии. 

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