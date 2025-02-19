Экс-депутата Пономарева обвинили в попытке захвата власти в России

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против российского оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева по статьям об «организации террористического сообщества» и «насильственном захвате власти». Об этом говорится в пресс-релизе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Поводом для возбуждения уголовного дела, как сообщается, стало создание Пономаревым оппозиционного движения «Съезд народных депутатов» в Польше в 2022 году. Ранее Генпрокуратура России признала организацию «нежелательной».

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Целью оппозиционного движения ФСБ назвала «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». По данным спецслужбы, с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, в которых участвовали «более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня». В ФСБ утверждают, что все они разработали и приняли более 30 «антиконституционных нормативно-правовых актов».

Кроме того, в ФСБ заявили, что «Съезд народных депутатов» позиционируется Пономаревым перед западными странами, как «новое правительство России в изгнании», а сам он добивается признания со стороны стран формата «Рамштайн». Спецслужба считает, что для реализации «замысла по захвату власти в России силовым путем», Пономарев сотрудничает «с одним из украинских военизированных подразделений».

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РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что в настоящее время у соратников Пономарева проходят обыски. «В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева. Основанием послужило возбужденное следственным управлением ФСБ уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ (насильственный захват власти)», — рассказали источники.

Илья Пономарев был депутатом российской Госдумы от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным, кто проголосовал против аннексии украинского Крыма, а затем и вовсе уехал из страны. В 2019 году Пономарев рассказал, что получил украинское гражданство. В сентябре 2024 года Второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил политика к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в «распространении фейков о российской армии» и «оправдании терроризма».





