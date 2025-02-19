Единоросска отказала в установке памятника Сталину из-за террора и репрессий

Глава городской администрации Калининграда Елена Дятлова отказала местному отделению КПРФ в установке памятника Иосифу Сталину. В своем ответе она сослалась в том числе на советские документы и упомянула сталинские репрессии и «многолетний террор». На это обратило внимание издание «7х7».

С предложением установить памятник выступил глава фракции КПРФ в Заксобрании Калининградской области Максим Буланов. Партия опубликовала скриншот первой страницы письма с ответом Дятловой. В нем она ссылается в частности на постановление президиума ЦК КПСС от 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий», на декларацию Верховного суда СССР от 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав» и на российский закон, принятый в 1991 году, «О реабилитации жертв политических репрессий».

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В своем ответе Дятлова напомнила, что в Калининграде Сталинский район был переименован в Октябрьский, а Сталинский проспект — в проспект Мира. Она также отметила, что период с 1930-х по начало 1950-х годов признан «годами сталинских репрессий», а многолетний террор и преследования граждан СССР начиная с Октябрьской революции «осуждены как несовместимые с идеей права и справедливости».

При этом в КПРФ позицию Дятловой назвали «не просто личным мнением, а четкой антисоветской позицией, направленной на очернение советской истории и великого подвига [советского] народа».

«Очерняя Сталина, она пытается обелить свою собственную некомпетентность и бездействие, приведшие к плачевному состоянию Калининграда. Мы не позволим ей переписывать историю и уходить от ответственности!» — заявил Буланов.

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«7х7» отмечает, что Дятлова заняла должность главы городской администрации в 2020 году. Согласно сайту «Единой России», она является секретарем Калининградского городского отделения партии .