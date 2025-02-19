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Общество

СМИ: обвиненную в подделке собственной биографии россиянку депортируют из Латвии

19:26 19.02.2025

Юристку Марию Чащилову, которую российские СМИ ранее обвинили в фабрикации фактов собственной биографии, депортируют из Латвии, сообщает издание SOTA со ссылкой на подругу Чащиловой. Власти Латвии и сама Чащилова пока не подтверждали эту информацию. Причиной для выдворения в новости названо то, что юристка является «угрозой безопасности Латвии».

По словам подруги Чащиловой, которая, как утверждает SOTA, находилась с ней в одной квартире во время визита латвийских силовиков, сотрудники пограничной службы Латвии дали Чащиловой «четыре часа на выбор страны для выезда». При этом сегодня она получила другой документ от латвийских властей, который давал ей право оспорить решение о депортации в течение месяца, однако его якобы признали недействительным.

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Мария Чащилова — экс-сотрудника правозащитных проектов «ОВД-Инфо» и ДСО, она утверждает, что является правозащитницей и юристкой, а ранее якобы расследовала случаи сексуального насилия в Украине, помогала жертвам политических репрессий и спасала геев на Кавказе.

В конце января издание «Важные истории» выпустило расследование, в котором обвинило Чащилову в фабрикации фактов своей биографии. По их сведениям, Чащилова почти не участвовала в работе правозащитников на Кавказе, подделала записи в своей трудовой книжке и предоставила копии диплома о высшем образовании, реквизитов которого нет в федеральном реестре Рособрназдора, предоставила ложные сведения о наличии адвокатского статуса и диплома магистратуры.

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Проект «ОВД-Инфо» «расстался» с Чащиловой в декабре 2024 года, «Важные истории» утверждают, что готовящийся текст расследования стал одной из причин «повнимательней приглядеться» к биографии и «ситуаций» обмана Чащиловой. Проект ДСО заявил, о «формировании независимой группы» для расследования «ситуации» с Чащиловой, а сама она «приостановила свое участие в ДСО».

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