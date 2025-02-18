Полицейские заставили раздеться и угрожали насилием задержанной на акции памяти Навального девушке

Кристину Джонсон Рамирес, задержанную 16 февраля в Петербурге на акции памяти Алексея Навального, продержали в отделе полиции два дня. Там ее заставили раздеться до трусов и угрожали насилием. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

По данным проекта, девушка вышла на акцию с портретом Навального с подписью «Не забудем, не простим. Леша, мы скучаем». Во время задержания ей стало плохо в автозаке. Рамирес рассказала, что у нее астма и что она начала задыхаться, однако полицейские не отреагировали, когда она начала стучать в дверь автозака.

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По ее словам, в отделе ей не давали еду и воду. Также полицейские заставили ее раздеться до трусов и присесть несколько раз.

«Пугали меня, что придут мужчины, будет только хуже, будут насильственными действиями заставлять [приседать без одежды]. Но по итогу я прикрывалась футболкой, потому что там много было мужчин. Они потом разрешили мне одеться. <…> Они говорили, что я могу пойти в туалет, там приседать. Прям очень сильно пугали меня», — рассказала Рамирес.

18 февраля девушку оштрафовали на две тысячи рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

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Ранее «ОВД-Инфо» сообщил, что на акциях, посвященных Алексею Навальному, погибшему в колонии «Полярный волк» в Харпе, задержали как минимум 37 человек по всей России. Как пишет проект, больше всего задержаний было в Новосибирске — там задержали 10 человек. Во многих городах силовики не пускали россиян к мемориалам, а также фотографировали и переписывали данные их документов.