Детям захотели запретить обращаться к психологу без согласия родителей

Психологическая помощь должна предоставляться детям только после согласия одного из родителей или других законных представителей, говорится в законопроекте, который предложила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Депутат опубликовала текст законопроекта «Об основах психологической деятельности» у себя в телеграм-канале.

Согласие на психологическую помощь несовершеннолетнему должно быть оформлено в письменной или электронной форме, сказано в документе. Без согласия родителей и опекунов людям младше 18 лет предлагается дать право на психологическую помощь только в том случае, если необходимо срочно «устранить угрозу жизни и здоровью ребенка», а согласие невозможно получить из-за чрезвычайной ситуации или «нахождения ребенка под стражей», а также при обращении за дистанционной анонимной помощью.

Договор платных психологических услуг на ребенка младше 14 лет должен заключать один из родителей, человеку в возрасте от 14 до 18 лет для заключения договора придется предоставить письменное согласие законных представителей, говорится в законопроекте.

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Проект является плодом долговременной работы «целого ряда высококлассных и авторитетных специалистов», написала Останина. По ее мнению, будущий закон защитит «традиционные для России духовно-нравственные ценности», создаст условия защиты от «псевдопсихологической, некачественной психологической деятельности, мошенничества».

Публикация Останиной последовала за выступлением директора департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елены Шешко, которая предложила разрешить детям получать психологическую помощь без согласия родителей.

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Представитель Минздрава на заседании рабочей группы в Госдуме посоветовала «подумать» дать детям старше 15 лет возможность самостоятельно оформлять согласие на оказание любой медицинской помощи. «У нас в 17 лет уже школу оканчивают, некоторые работают», — объяснила директор департамента. Иногда от родителей невозможно получить подобное согласие, добавила Шешко.

Ранее Останина объясняла появление законопроекта необходимостью исключить возможность получения помощи «от непрофессионалов и блогеров» вроде Елены Блиновской. «Не будет больше Блиновских, центров обучения психологии и так далее. Будут профессиональные образовательные организации, вузы», — говорила депутат. Она высказалась за создание единого государственного реестра психологов. По словам Останиной, закон планируется принять до конца весенней сессии Госдумы.